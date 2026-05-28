Van 238 Muertes por Ébola en el Congo y Más de Mil Contagios

Al menos 238 "muertes sospechosas" se han registrado hasta la fecha por la epidemia del virus del ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC), informó el gobierno del país africano.

Esos fallecimientos corresponden al recuento más actual, indicó el Ejecutivo en su último boletín sobre esa crisis sanitaria publicado por el Ministerio de la Comunicación, en el que precisa también que se acumulan ya "mil 77 casos sospechosos".

El brote se detectó en la provincia de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia.

Sin embargo, se ha expandido a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, así como a Uganda.

En este último país, el número de casos confirmados -todos en la capital, Kampala-, asciende a siete, incluida un fallecimiento (un ciudadano congoleño que se considera un contagio importado).

Cierre de frontera y sin vacuna

El Gobierno ugandés anunció este miércoles el cierre temporal de su frontera con la RDC para evitar una mayor propagación del virus en territorio.

El brote se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50% y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Habla sobre Brote de Ébola rumbo al Mundial 2026

El virus probablemente comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes declararse el brote, según la OMS, que calificó el 17 de mayo la epidemia como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

El pasado viernes, la OMS elevó de "alto" a "muy alto" el riesgo por el brote en la RDC y Uganda, mientras el riesgo sigue "alto" a nivel de la región de África subsahariana y "bajo" a escala global.

Diez países africanos están en "alto riesgo" de verse afectados por la epidemia en la RDC y en Uganda, al compartir frontera con esas dos naciones.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

Según la OMS, presenta una tasa de mortalidad media de entre el 25% y el 90%.

ASJ