Van 238 Muertes por Ébola en el Congo y Más de Mil Contagios

Un total de 238 "muertes sospechosas" se han registrado hasta la fecha por la epidemia del virus del Ébola en el este de la República Democrática del Congo

Ébola en el CongoA la fecha se han registrado más de mil contagios sospechosos. Foto: Reuters.

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Ébola en el Congo: 238 muertes y 1077 casos sospechosos. Uganda cierra fronteras para frenar el brote. La OMS lo declara emergencia internacional. ¿Cómo afecta a la región?

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