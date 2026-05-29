Balacera y Persecución en Culiacán Deja un Presunto Delincuente Muerto y Cuatro Detenidos

Una balacera entre grupos armados dejó cuatro detenidos y un muerto en Culiacán, Sinaloa.

Balacera y Persecución en Culiacán Deja un Presunto Delincuente Muerto y Cuatro DetenidosFoto: N+

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Violencia en Culiacán: un presunto delincuente muerto y cuatro detenidos tras una balacera y persecución en Riberas de Tamazula.

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