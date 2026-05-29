Balacera y Persecución en Culiacán Deja un Presunto Delincuente Muerto y Cuatro Detenidos

Una intensa balacera entre grupos armados se registró la noche de este jueves en el fraccionamiento Riberas de Tamazula, al oriente de Culiacán, luego de que un comando armado irrumpiera violentamente en un domicilio donde presuntamente había varios sicarios.

Las autoridades informaron que los hechos ocurrieron poco antes de las 8 de la noche, cuando hombres armados llegaron en una camioneta tipo SUV hasta una vivienda ubicada en el cruce de las calles Rivera de Piaxtla y Rivera de Culiacán, donde derribaron el portón, arrojaron un artefacto explosivo y combustible para incendiar el inmueble, mientras otros sujetos disparaban con armas largas.

Los hombres que se encontraban dentro de la casa repelieron la agresión y se desató un enfrentamiento que duró varios minutos. Durante la balacera, uno de los presuntos agresores murió abatido y quedó debajo de uno de los vehículos utilizados en el ataque.

Responsables del ataque armado huyen en Culiacán

Tras el enfrentamiento, los responsables huyeron y protagonizaron otra persecución armada hasta el Malecón Nuevo, donde elementos de los tres niveles de gobierno lograron detener a cuatro presuntos sicarios, dos de ellos heridos de bala.

En el operativo fueron asegurados dos vehículos, armas largas, al menos cinco rifles de asalto, cargadores, municiones, chalecos tácticos y otros objetos ilícitos.