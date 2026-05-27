Abandonan Restos Humanos en Maletas Junto a Canchas de Futbol en Culiacán, Sinaloa

Los restos humanos de al menos una persona fueron localizados durante la mañana del miércoles 27 de mayo dentro de dos maletas negras abandonadas junto a las canchas de fútbol de pasto sintético de la colonia Estela Ortiz de Toledo, al suroriente de Culiacán, Sinaloa.

El hallazgo de los restos humanos generó la movilización de autoridades de seguridad, quienes informaron que junto a las maletas encontraron una cartulina con un mensaje, a escasos metros de un jardín de niños ubicado en la esquina de las calles Rubén Martí y Rodolfo Fierro, en la colonia Estela Ortiz de Toledo.

Siguen sin identificar restos humanos encontrados en Culiacán

De acuerdo con los primeros reportes, los restos humanos corresponden presuntamente a un hombre de complexión regular, tez morena y de aproximadamente 30 años de edad. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada de manera oficial y las autoridades han dado a conocer mayores características sobre los restos encontrados.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, policías municipales y estatales, así como personal de la Fiscalía General del Estado, acudieron al sitio, acordonaron la zona del hallazgo y realizaron las diligencias correspondientes para iniciar la investigación del caso.

Una vez concluidos los trabajos periciales, los restos humanos, las maletas y el mensaje fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para continuar con las investigaciones y determinar cómo ocurrieron los hechos, así como la identidad de los restos localizados en la colonia Estela Ortiz de Toledo en Culiacán, Sinaloa.

SHH