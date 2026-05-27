Abandonan Restos Humanos en Maletas Junto a Canchas de Futbol en Culiacán, Sinaloa

Fueron localizados restos humanos abandonados dentro de una maleta en canchas de la colonia Estela Ortiz de Toledo en Culiacán

Ejército Mexicano acordona zona por hallazgo de restos humanos en CuliacánFoto: N+

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Despliegue policial en Culiacán tras encontrar restos humanos en maletas. El hallazgo fue en la colonia Estela Ortiz de Toledo. Sigue la investigación.

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