Hallan Dos Cuerpos con Huellas de Violencia en Plazuela de Tepuche, Culiacán

Dos hombres fueron encontrados sin vida con signos de violencia en la plazuela principal de Tepuche, en Culiacán

Hallan Hombres Asesinados en Plazuela de TepucheFoto: N+

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En Tepuche, Culiacán, hallan dos cuerpos con signos de violencia cerca de un campamento militar. Infórmate aquí.

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