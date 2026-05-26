Hallan Dos Cuerpos con Huellas de Violencia en Plazuela de Tepuche, Culiacán

Dos hombres que hasta el momento permanecen en calidad de desconocidos fueron encontrados asesinados a balazos y con huellas de tortura la mañana de este martes en la plazuela principal de la sindicatura de Tepuche, al norte de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

El hallazgo se registró minutos antes de las 9:00 horas, luego de que personal del Ejército Mexicano reportara la presencia de los cuerpos a un costado de las canchas de fútbol de la comunidad.

Las víctimas estaban semi recostadas sobre la banqueta, junto a una barda metálica color verde del complejo deportivo. Además, portaban sombreros y junto a ellos fueron localizadas presuntas cartulinas con mensajes.

Zona cuenta con presencia militar

Cabe señalar que el sitio donde fueron abandonados los cuerpos se encuentra a escasa distancia de un campamento militar instalado desde hace varios meses en Tepuche, como parte de las acciones para reforzar la seguridad en la zona.

Peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y dar fe del doble homicidio.

En la escena no se localizaron casquillos de arma de fuego, por lo que autoridades presumen que los cuerpos fueron abandonados durante la madrugada en ese punto.

APG