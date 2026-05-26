"¿Cómo Me Veo?”: La Última Conversación de Erik con su Mamá Antes de Desaparecer en Veracruz

La última conversación con su madre se volvió viral por la emotiva despedida del joven de 19 años

Erik Hernández desapareció tras salir de trabajar en OrizabaFoto: Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz

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Erik Hernández Cruz, un joven de 19 años, desapareció tras salir de trabajar en Orizaba, Veracruz. El caso refleja el aumento de desapariciones de jóvenes en México

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