Dos Poblanos Desaparecen Luego de Asistir a la Feria Sayula de Alemán en Veracruz

Jordan Cordero González y el maestro Miguel Ángel Solano Andrade están desaparecidos desde el 16 de mayo tras viajar al estado de Veracruz.

Desaparecidos Jordan Cordero González y el maestro Miguel Ángel Solano AndradeFoto: CEBP Veracruz

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Desaparición en Veracruz: Jordan Cordero y Miguel Solano no han sido vistos desde el 16 de mayo. Conoce sus señas particulares y cómo ayudar en la búsqueda.

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