Dos Poblanos Desaparecen Luego de Asistir a la Feria Sayula de Alemán en Veracruz

Luego de diez días, continúa la búsqueda de los dos poblanos, Jordan Cordero González y el maestro Miguel Ángel Solano Andrade, quienes fueron vistos por última vez en el municipio de Sayula de Alemán, en Veracruz.

De acuerdo a familiares, los dos hombres habían emprendido un viaje para asistir a la Feria Sayula de Alemán 2026, sin embargo, el pasado 16 de mayo perdieron la comunicación con ellos.

La madre de Jordan mencionó que él le había estado mandando mensajes sobre qué hacía o en dónde se encontraba, pero ese día lo cambio todo y desde entonces no sabe de su paradero.

Buscan a Jordan Cordero González desaparecido en Sayula de Alemán, Veracruz

Jordan Cordero González tiene 32 años de edad, mide 1.58 metros de altura, es de tez morena, cabello color negro, crespo y corto; sus ojos son color verde, tiene cejas semi-pobladas y pesa al rededor de 55 kilogramos.

Como seña particular tiene una cicatriz de fractura de 20 cm aproximadamente, placa de titanio con 12 clavos y alrededor de 14 tatuajes en los que destacan los siguientes: una telaraña en la nuca, costado derecho, un pulpo grande, en el pecho leyenda "no rendirse es la meta", cuello lado derecho un jaguar, cuello izquierdo unas lineas, brazo izquierdo tatuaje con su nombre "Jordan", antebrazo derecho letras chinas en grande.

El maestro Miguel Ángel Solano Andrade desapareció tras ir a la Feria Sayula de Alemán 2026

Miguel Ángel Solano Andrade tiene 39 años de edad, mide 1.65 metros de altura, sus ojos son color café claro, su tez es morena oscura su cabello es negro, corto y lacio; Como señas particulares tiene tatuajes en el pecho y en ambas piernas. Además, es conocido por ser un maestro originario del municipio de Acatlán de Osorio.

Ambos desaparecieron el 16 de mayo de 2026, sin embargo, se desconoce la vestimenta que portaban en ese momento. Al respecto la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Veracruz ya emitió las fichas correspondientes.

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Cualquier información que se tenga se pueden comunicar al 2283193187 o al número de emergencias 9-1-1, las autoridades de Veracruz ya está realizando las investigaciones correspondientes para dar con los poblanos.

Con información de N+

MCS