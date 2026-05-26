Asesinan a Balazos a un Hombre en Calles de Tepeyanco, Tlaxcala; Ya Hay un Detenido

Arturo "N" fue capturado tras un operativo de investigación e inteligencia luego de un asesinato en la comunidad de San Cosme Atlamaxac.

Muerto San Cosme Atlamaxac en Tepeyanco, TlaxcalaFoto: FGJ Tlaxcala

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Detienen a Arturo 'N' por asesinato en Tepeyanco. La comunidad de San Cosme Atlamaxac vive momentos de tensión tras el crimen. Conoce los detalles de la investigación.

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