Asesinan a Balazos a un Hombre en Calles de Tepeyanco, Tlaxcala; Ya Hay un Detenido

Luego de tres días, capturan a presunto responsable de un homicidio en Tlaxcala; El detenido fue identificado como Arturo "N" quien estaría relacionado con el asesinato de un hombre en la comunidad de San Cosme Atlamaxac, municipio de Tepeyanco.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de mayo alrededor de las 4:00 de horas, vecinos reportaron al número de emergencias detonaciones de arma de fuego cerca del paraje conocido como “Los Campos Viejos”.

Policías municipales de Tepeyanco arribaron a la avenida Progreso y localizaron a un hombre tendido sobre el pavimento con visibles heridas de bala, minutos después llegaron paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala, sin embargo, ya no lograron salvarle la vida.

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Asesinan a balazos a un hombre en San Cosme Atlamaxac en el municipio de Tepeyanco

De manera preliminar se dio a conocer que varios sujetos ingresaron a un domicilio con intenciones de robo y después escaparon corriendo hacia terrenos de labor, sin embargo, esto aún esta en investigación.

Elementos de la Guardia Nacional, Defensa y la Secretaria de Seguridad Ciudadana acordonaron la escena del crimen ante las dudas que tenían los vecinos de San Cosme Atlamaxac pues se vivían momentos de tensión.

Finalmente, el Instituto de Ciencias Forenses realizó la recolección de indicios balísticos y el levantamiento del cadáver parara proceder con las investigaciones correspondientes.

Arturo "N" detenido por homicidio de un hombre en Tepeyanco, Tlaxcala

Este martes 26 de mayo la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala confirmó la detención de un hombre por los hechos ocurridos este fin de semana en Tepeyanco.

Luego de un exitoso operativo de investigación e inteligencia, los agentes detuvieron a Arturo "N" por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado tras una agresión con arma de fuego.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si el ahora detenido dio información sobre sus posibles cómplices que actuaron en este crimen que dejó a un hombre sin vida.

Con información de N+

MCS