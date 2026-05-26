Atacan Local de Cosméticos de Estef Monarrez, Creadora de Contenido en Culiacán

Sujetos armados atacaron a balazos un local de venta de cosméticos al norte de Culiacán, Sinaloa, cuyo negocio pertenece a la creadora de contenido Estef Monarrez.

La agresión al establecimiento "Estef Cosmetics" se registró la tarde de este lunes 25 de mayo, por lo que se movilizaron agentes del Ejército y la policía estatal, así como elementos de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con los reportes, alrededor de las 17:00 horas, tiempo local, vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones en el cruce del bulevar Sinaloa y la calle Estado de Puebla, donde posteriormente fue localizado el inmueble afectado.

El establecimiento presentaba al menos tres impactos visibles en su fachada: uno en la parte superior del edificio y dos más en la cortina metálica de acceso, además de daños en cristales.

Tras el reporte, corporaciones de los tres niveles de gobierno realizaron recorridos en la zona.

De manera preventiva, el colegio particular Colegio Senda, ubicado en las inmediaciones, suspendió actividades y cerró sus instalaciones.

Peritos de la Fiscalía acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y asegurar diversos indicios, entre ellos casquillos para arma larga.

Las autoridades confirmaron que no había personas dentro del negocio al momento del ataque, por lo que el saldo fue únicamente de daños materiales.

¿Quién es Estef Monarrez?

Estef Monarrez es una creadora de contenido local que comparte su estilo de vida, temas de moda y de maternidad en sus cuentas de redes sociales.

En Instagram, promueve sus marcas comerciales "Estef Cosmetics" y "Marva Haircare". La siguen casi 88 mil usuarios en esta red.

Vende productos para el cuidado de la piel y el cabello.

En TikTok publica mini vlogs, preparativos para eventos y sobre tendencias de moda. En esta plataforma cuenta con más de 310 mil seguidores.

Al momento, no se ha pronunciado sobre el ataque a su local.

Desde que estalló la guerra interna del Cártel de Sinaloa, a finales de 2024, Culiacán ha sido epicentro de asesinatos, desapariciones, balaceras, enfrentamientos, robos de vehículos, y ataques a locales o casas.

Los llamados influencers locales a menudo son acusados de estar ligados a los bandos criminales en disputa, de ahí que las agresiones responden a una estrategia de intimidación o venganza.

Además, la propaganda del narco señala que los negocios atacados son fachada para el lavado de dinero de sus rivales.

ASJ