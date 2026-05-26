Atacan Local de Cosméticos de Estef Monarrez, Creadora de Contenido en Culiacán

Un negocio de venta de cosméticos de la creadora de contenido Estef Monarrez fue atacado a balazos en la colonia Las Quintas de Culiacán, Sinaloa

Estef Cosmetics Estética Culiacán SinaloaNo había personas dentro del local al momento del ataque.

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El negocio de Estef Monarrez en Culiacán fue blanco de un ataque armado. Sin heridos, pero con daños materiales. ¿Qué está pasando en Las Quintas? Descúbrelo aquí.

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