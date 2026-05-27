Incendian Negocio de Creadora de Contenido tras Ataque Armado en Culiacán

El negocio de cosméticos de una conocida creadora de contenido, que recientemente había sido atacado a balazos, fue incendiado de manera intencional durante la madrugada de este miércoles en la colonia Las Quintas, en Culiacán, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con autoridades, alrededor de las 5:30 horas un grupo armado arribó al establecimiento ubicado en la esquina de la calle Estado de Puebla y bulevar Sinaloa, donde presuntamente roció gasolina en la fachada para posteriormente prenderle fuego y huir del lugar.

Tras el reporte al número de emergencias 911, al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano, Policía Municipal, Policía Estatal y personal de Bomberos, quienes lograron controlar el incendio luego de varios minutos de trabajo.

Negocio ya había sido atacado a balazos

Cabe señalar que el pasado lunes este mismo local fue blanco de un ataque armado, en el que se registraron múltiples detonaciones y al menos tres impactos de bala en la fachada del establecimiento.

Agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes en el lugar para iniciar las investigaciones y esclarecer estos hechos.

APG