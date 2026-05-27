Incendian Negocio de Creadora de Contenido tras Ataque Armado en Culiacán

Este mismo local fue blanco de un ataque armado el pasado lunes, en el que se registraron múltiples detonaciones

Incendian negocio creadora de contenidoFoto: N+

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Impactante ataque en Culiacán: incendian negocio de creadora de contenido tras un ataque armado previo. Autoridades investigan los hechos.

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