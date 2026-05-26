Declaran ante FGR el Vicefiscal con Licencia de Sinaloa y el Alcalde de Culiacán
El vicefiscal con licencia de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, y Juan de Dios Gámez, alcalde con licencia de Culiacán, comparecieron ante FGR
El vicefiscal con licencia de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, y Juan de Dios Gámez, alcalde con licencia de Culiacán, comparecieron ante FGR
Este martes, 26 de mayo de 2026, acudió a declarar el vicefiscal con licencia de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, luego de ser señalado junto con otros 9 funcionarios vinculados al crimen organizado.
Acudió desde las 11:00 horas y permaneció por espacio de una hora al interior del inmueble federal.
A su salida, dijo que acudió por un requerimiento federal y que tiene confianza en las instituciones.
Minutos antes, salió de las mismas instalaciones Juan de Dios Gámez, alcalde con licencia de Culiacán.
Permaneció por un lapso de 45 minutos; a su salida fue escoltado por más de 10 patrullas militares y de la Marina.
Con información de N+
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