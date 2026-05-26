Declaran ante FGR el Vicefiscal con Licencia de Sinaloa y el Alcalde de Culiacán

Este martes, 26 de mayo de 2026, acudió a declarar el vicefiscal con licencia de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, luego de ser señalado junto con otros 9 funcionarios vinculados al crimen organizado.

Acudió desde las 11:00 horas y permaneció por espacio de una hora al interior del inmueble federal.

A su salida, dijo que acudió por un requerimiento federal y que tiene confianza en las instituciones.

Alcalde con licencia de Culiacán comparece ante FGR

Minutos antes, salió de las mismas instalaciones Juan de Dios Gámez, alcalde con licencia de Culiacán.

Permaneció por un lapso de 45 minutos; a su salida fue escoltado por más de 10 patrullas militares y de la Marina.

Con información de N+

Rar