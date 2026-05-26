Declaran ante FGR el Vicefiscal con Licencia de Sinaloa y el Alcalde de Culiacán

El vicefiscal con licencia de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, y Juan de Dios Gámez, alcalde con licencia de Culiacán, comparecieron ante FGR

Dámaso Castro Castro Zaavedra, vicefiscal con licencia de SinaloaFoto: Cuartoscuro | Archivo
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