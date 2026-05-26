Shakira Sorprende a sus Fans al Dedicarle Palabras a Piqué: Esto Fue lo que Dijo

La relación entre Shakira y Gerard Piqué ha estado marcada por la polémica desde su separación en 2022. Sin embargo, la cantante colombiana sorprendió a sus fans esta semana luego de dedicarle unas inesperadas palabras de agradecimiento durante una entrevista en Londres.

A casi cuatro años de su ruptura, la intérprete de “Hips Don’t Lie” habló sobre cómo el Mundial de Sudáfrica 2010 cambió su vida personal y profesional. Fue precisamente durante esa Copa del Mundo cuando conoció a Piqué, mientras grababa el icónico tema “Waka Waka”.

¿Qué dijo Shakira?

“Si no hubiera sido por ‘Waka Waka’, quizá no tendría estos dos hijos tan lindos que me ha dado la vida”, expresó la cantante al recordar el inicio de su historia con el exjugador del FC Barcelona.

Shakira Asegura que Siempre Tendrá Gratitud por Piqué

Las declaraciones de la artista llamaron la atención debido a que, tras su separación, varias de sus canciones y entrevistas fueron interpretadas como indirectas hacia Piqué y su expareja Clara Chía.

Sin embargo, en esta ocasión, Shakira dejó claro que, más allá de las diferencias, siente agradecimiento por la familia que formaron juntos y por sus hijos, Milan y Sasha.

“Siempre le guardaré gratitud en mi corazón”, señaló la cantante, quien también describió a sus hijos como “lo mejor” que le ha pasado en la vida.

En internet, algunas personas aseguraron que no esperaban escuchar un mensaje conciliador de la cantante hacia el exfutbolista.

¿Por qué dijo esto?

Las declaraciones ocurrieron mientras Shakira promociona su nueva música relacionada con la Copa Mundial de 2026. La artista ha retomado el tema futbolero con “Dai Dai”, canción realizada junto a Burna Boy y vinculada al Mundial 2026.