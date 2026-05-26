Shakira Sorprende a sus Fans al Dedicarle Palabras a Piqué: Esto Fue lo que Dijo

Shakira sorprendió a sus fans al dedicarle palabras de agradecimiento a Gerard Piqué durante una entrevista en Londres.

Shakira habla de PiqueFoto: GettyImages

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Shakira sorprende a todos al agradecer a Piqué en Londres: 'Siempre le guardaré gratitud'. Descubre por qué la cantante colombiana habló así de su ex.

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