Rescatan a Menor Arrastrado por Canal en Mexicali; su Padre Murió Ahogado

Un menor fue rescatado de un canal en el Valle de Mexicali, su padre murió ahogado al intentar salvarlo

Rescate Menor AhogadoFoto: DSPM

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Tragedia en Mexicali: un niño es rescatado de un canal, pero su padre muere ahogado. Las autoridades alertan sobre el peligro de las corrientes.

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