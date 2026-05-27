Rescatan a Menor Arrastrado por Canal en Mexicali; su Padre Murió Ahogado

Elementos de la Policía Municipal rescataron a un menor de 12 años de edad que era arrastrado por la corriente de un canal de riego en el poblado Francisco Murguía, en el Valle de Mexicali, tras un reporte recibido a través de C-5.

El incidente fue reportado alrededor de las 12:48 horas, lo que movilizó a agentes municipales, entre ellos el oficial Raymundo Rivas , quienes ingresaron al canal para poner a salvo al menor que se encontraba en riesgo.

Hombre intentó ayudar y perdió la vida

Antes de la llegada de las autoridades, un hombre, padre del menor, intentó auxiliar al afectado al percatarse de la situación; sin embargo, al ingresar al agua fue arrastrado por la corriente.

Minutos más tarde, el hombre perdió la vida por ahogamiento, pese a los esfuerzos realizados en el lugar.

Tras los hechos, autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar ingresar a canales de riego, debido a la fuerza de la corriente, que representa un alto riesgo incluso para personas adultas.

Información Miguel Galindo

APG