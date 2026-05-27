Mujer Cae a las Vías del Metro Entre las Estaciones Canal de San Juan y Agrícola Oriental

Una mujer cayó este miércoles 27 de mayo a las vías de la Línea A del Metro de la Ciudad de México desde un puente peatonal ubicado en calzada Ignacio Zaragoza, en el cruce de las calles 7 y 6, colonia Pantitlán, alcaldía Iztacalco, luego de que intentara atentar contra su vida.

Uniformados de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron los primeros en llegar al lugar. Mientras cumplían funciones de seguridad en la zona, recibieron reporte de que una mujer estaba al borde del puente, que atraviesa las vías del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

¿Qué pasó en el puente?

Policías llegaron al sitio y entablaron diálogo con la mujer para tranquilizarla.

Solicitaron apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

Mientras esperaban refuerzos, la mujer perdió el equilibrio y cayó.

Paramédicos llegaron y la trasladaron a un hospital para atención médica.

El incidente ocurrió en el tramo elevado entre Canal de San Juan y Agrícola Oriental.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Metro CDMX: Usuarios Reportan Fallas en Escaleras Eléctricas de la Estación Auditorio

El Metro confirmó el operativo a través de sus redes sociales y pidió paciencia a los usuarios.

"Se realizan maniobras para rescatar a una persona ajena al Sistema en zona restringida, entre las estaciones Canal de San Juan y Agrícola Oriental de la Línea A, por lo que la marcha de los trenes es lenta. En breve se normalizará la circulación", publicó la cuenta @MetroCDMX.

La mujer fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Las autoridades no informaron sobre su estado de salud al momento del reporte.

CT