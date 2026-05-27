Mujer Cae a las Vías del Metro Entre las Estaciones Canal de San Juan y Agrícola Oriental

Una mujer cayó a las vías de la Línea A del Metro CDMX entre Canal de San Juan y Agrícola Oriental; rescatistas realizaron maniobras de emergencia

Mujer Cae a las Vías del Metro Entre las Estaciones Canal de San Juan y Agrícola OrientalEl Metro confirmó el operativo. Foto: Grupo de emergencias

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Operativo de emergencia en la Línea A del Metro CDMX: mujer ajena al sistema cae a las vías. Bomberos y personal de emergencias trabajaron para rescatarla. Infórmate aquí.

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