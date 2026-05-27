¿Cuándo Termina Remodelación del Metro CDMX? Este Día Abren Estaciones

Te decimos que día se prevé que abran las estaciones del Metro que están en remodelación por el Mundial 2026

Trabajos de remodelación del Metro CDMXFoto: Cuartoscuro | Archivo

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