¿Cuándo Termina Remodelación del Metro CDMX? Este Día Abren Estaciones

Autoridades de la Ciudad de México aseguraron que la remodelación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro concluirá antes del inicio del Mundial 2026.

Las autoridades capitalinas indicaron que sí se va a cumplir con la entrega de las obras, sin importar que se junten con otras inauguraciones.

Se explicó que de los mil 500 millones de pesos destinados para el Mundial, que otorgó la Federación, se decidió destinarlo al Metro.

“Mil millones de pesos, para mantenimiento integral del Metro y 500 millones de pesos, para atender todas las 20 estaciones del Metro”, indicó el Gobierno de la CDMX.

Además, se detalló que se destinaron 25 mil millones de pesos al Metro, “un presupuesto histórico para la ciudad”. Y que se están destinando recursos para su mantenimiento integral, como son:

Trenes, el sistema eléctrico, el sistema contra incendios, el material rodante, entre otros.

“Hay muchos aspectos importantes, para los que se ha destinado el recurso. Y obviamente, una tercera parte de ese recurso va a las estaciones, que también lo necesitaban”, indicó el gobierno de la CDMX.

¿Cuándo abren las estaciones del Metro remodeladas?

El Gobierno de la CDMX prevé que las estaciones del Metro remodeladas serán inauguradas a más tardar el próximo miércoles, 3 de junio de 2026, previo al Mundial 2026.

“La remodelación del Metro va a estar, como dijimos, pues tuve reunión ya con las empresas el viernes y se va a estar concluyendo, calculo que el lunes, martes o miércoles, antes del Mundial, estaremos inaugurando”, indicó el gobierno capitalino.

Se aseguró que el Metro quedará "bien" con estaciones funcionales y agradables, para el viaje. Además, habrá muros verdes en varias estaciones, entre ellas Zócalo, como lo que ya están en Juanacatlán.

Otras inauguraciones en la CDMX

Autoridades de la CDMX informaron que próximamente se inaugurará otras obras, como son:

La ruta del Trolebús "Animales Silvestres de los Pedregales", que conectará al CETRAM Huipulco (cerca del Estadio Ciudad de México) con la estación Universidad (Línea 3 del Metro).

El Trolebús "Chapulín”, que conecta el CETRAM Chapultepec con la estación Universidad.

También serán inaugurados obras en la Zona Rosa, los embarcaderos de Xochimilco, el Parque Elevado y las 20 estaciones del Metro que actualmente son remodeladas.

Con información de N+

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