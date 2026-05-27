Anuncian Cierre de Dos Estaciones del Tren Ligero CDMX por 7 Días, ¿Cuáles Son?

Debido a afectaciones en dos estaciones del Tren Ligero, se contará con servicio de apoyo gratuito con unidades de la RTP para que los usuarios sigan con sus traslados

Anuncian Cierre de Dos Estaciones del Tren Ligero por 7 Días ¿Cuáles Son?Instalaciones del Tren Ligero en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

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A unos días del inicio del Mundial 2026, en las estaciones Tasqueña y Las Torres del Tren Ligero, se colocará un juego de cambio de vía y se ajustará la catenaria, por lo que del 28 de mayo al 3 de junio sólo operará de la terminal

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