Anuncian Cierre de Dos Estaciones del Tren Ligero CDMX por 7 Días, ¿Cuáles Son?

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) dio a conocer la tarde de este martes 26 de mayo de 2026 que, como parte de los trabajos de ampliación de la Terminal Tasqueña del Tren Ligero "El Ajolote", estará sin funcionamiento para los usuarios junto con la estación Las Torres durante siete días debido a obras, previo al inicio del Mundial 2026.

¿Cuándo estarán sin servicio las estaciones Tasqueña y Las Torres?

Se informó que en las estaciones Tasqueña y Las Torres se colocará un juego de cambio de vía y se ajustará la catenaria, por lo que del 28 de mayo al 3 de junio solo operará de la terminal.

RTP dará apoyo a los usuarios

Debido a las afectaciones en dos estaciones del Tren Ligero, se contará con servicio de apoyo gratuito con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para que los usuarios sigan con sus traslados”, precisó un comunicado.

Horario en que funcionará el tren ligero

El servicio de apoyo funcionará en el mismo horario del Tren Ligero: de lunes a viernes de 5:00 a 23:30 horas, sábado de 6:00 a 23:30 horas y domingo de 7:00 a 23:30 horas, con ascenso y descenso en Calzada de Tlalpan frente a las estaciones Ciudad Jardín y descenso en Las Torres, y en el andén E de la Terminal Tasqueña.

¿Por qué se realizará el cambio de vía en el tren ligero?

La colocación de un nuevo juego de cambio de vía asegura la dependencia, permitirá el ingreso y salida simultáneos de los trenes en la terminal Tasqueña.

HVI