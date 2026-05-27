Estas Serán las Colonias y Avenidas Cerradas por Mundial 2026 en Guadalupe, Nuevo León

Autoridades de Vialidad y Tránsito del municipio de Guadalupe informaron que se realizarán varios cierres parciales en al menos cuatro colonias ubicadas a unos metros del Estadio de Monterrey. Esta medida busca agilizar la movilidad en estos puntos durante los días que se llevarán a cabo los partidos de futbol por el Mundial 2026.

Fuero las autoridades municipales quienes mencionaron que estos cierres serán aplicados solamente los días 14, 20, 24 y 29 de junio, días en los que se llevarán a cabo los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Monterrey. Elementos de movilidad mencionaron que este ejercicio se realizará desde 12 horas antes de cada encuentro y terminará tres horas después de su conclusión.

Para poder ingresar a sus hogares, los habitantes de estas colonias afectadas recibirán un QR con el que podrán ingresar a sus propiedades. Estas entregas se realizarán casa por casa un día antes de cada partido de futbol, por lo que pidieron a los ciudadanos estar pendientes a estos eventos.

¿Cuáles serán las colonias cerradas durante Mundial 2026 en el municipio de Guadalupe?

Estos cierres viales afectarán a las colonias La Hacienda, Alameda de la Hacienda, Tolteca y La Quinta, mismas que se encuentran a los alrededores del Estadio Monterrey. A continuación te dejamos la lista completa de las afectaciones viales en cada sector:

Colonia La Hacienda: el cierre al paso vehicular se aplicará en la avenida Exposición, desde la avenida Benito Juárez hasta el Estadio Monterrey.

Colonia Alameda de la Hacienda: el cierre comprenderá la avenida Las Torres, desde la calle 5 de mayo hasta El Rebozo, asó como en la circulación contraria de Durangueño a la calle 5 de mayo.

Colonia Tolteca y La Quinta: se cerrará la avenida Nuevo León, en el tramo de la avenida La Quinta hasta Tolteca, además de Pablo Livas, desde avenida La Quinta hasta Tolteca.

En estos puntos se encontrarán diversas unidades de tránsito para orientas a los automovilistas, así como a los habitantes de estas colonias afectadas.

DAGM