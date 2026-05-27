Estas Serán las Colonias y Avenidas Cerradas por Mundial 2026 en Guadalupe, Nuevo León

Diversas colonias cercanas al Estadio Monterrey presentarán varios cierres viales. Aquí te decimos cuáles serán

Cierrres colonias Estadio MonterreyFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Vives cerca del Estadio Monterrey? Prepárate para los cierres viales en junio por el Mundial 2026. Conoce las colonias y avenidas afectadas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+