¿Dónde Hay Bloqueo de la CNTE en Oaxaca? Sección 22 Va por Pemex

En Oaxaca, integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convocaron a una movilización para hoy, 29 de mayo de 2026. Te decimos dónde hay bloqueos en el estado.

La asamblea estatal de la sección 22 de la CNTE acordó una serie de protestas para hoy en distintas regiones del estado, en donde destacan bloqueos en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Cabe destacar que el pasado miércoles, 27 de mayo, pobladores de Mitla desalojaron el bloqueo magisterial, por lo que la CNTE responsabiliza al presidente municipal de Mitla, Esaú López, de la agresión a golpes, pedradas y balazos, lo que llevó a que el edil solicitara licencia a su cargo de manera indefinida.

¿Dónde hay bloqueo de la CNTE en Oaxaca?

Los integrantes de la sección 22 inciaron sus protestas a las 11 de la mañana, a la misma hora de la mesa de negociación de la CNTE con autoridades federales en la CDMX.

Durante su jornada de protesta de hoy en Oaxaca realizarán las siguientes actividades:

Cierre de instalaciones de Pemex.

Acordonamiento del Aeropuerto de Oaxaca.

Bloqueo en casetas, entre ellas la de Huitzo, donde darán libre peaje a los automovilistas.

Bloqueo de camiones de empresas trasnacionales

También convocaron a una asamblea estatal para el próximo sábado, 30 de mayo de 2026.

Con información de N+

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