¿Dónde Hay Bloqueo de la CNTE en Oaxaca? Sección 22 Va por Pemex

Integrantes de la sección 22 de la CNTE realizarán protestas hoy, 29 de mayo de 2026, en Oaxaca

Protesta de integrantes de la sección 22 de la CNTE en OaxacaProtesta de integrantes de la sección 22 de la CNTE en Oaxaca. Foto: Cuartoscuro

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