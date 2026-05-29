¿Hay Bloqueos de la CNTE Hoy? Zona Afectada por Manifestación en CDMX

Toma tus precauciones: La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continúa con sus movilizaciones, en Ciudad de México; aquí te decimos dónde hay bloqueo hoy, 29 de mayo de 2026, por la protesta de los integrantes de la CNTE, en CDMX.

En N+, te hemos informado sobre las protestas de la Sección 22 de la CNTE de Oaxaca y el plantón que instalaron sus integrantes, en la zona centro de Ciudad de México; el jueves, los manifestantes bloquearon por completo el Circuito Interior, a la altura de Reforma, por varias horas.

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CNTE reinicia diálogo con Segob

Después de romper con las mesas de diálogo el miércoles pasado, la Comisión de la CNTE, encabezada por la secretaria general de la Sección 22, Yenny Araceli Pérez Martínez, reinició este viernes el diálogo con el Gobierno, en la Secretaría de Gobernación (Segob).

¿Por qué protesta la CNTE en CDMX?

Los integrantes de la Sección 22 de la CNTE seguirán protestando hoy, en CDMX, para exigir los siguientes puntos:

Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Derogación de la Reforma Educativa de 2019.

Regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Aumento salarial del 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones.

Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

¿Dónde hay bloqueo de la CNTE hoy?

A partir de las 10:30 horas, los manifestantes se concentraron en la Secretaría de Gobernación (Segob), ubicada en Abraham González 48, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, de acuerdo con la agenda de movilizaciones de hoy de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La Secretaría de Seguridad Ciudadana mencionó que se prevén bloqueos en los accesos a la Segob y posible afectación vial en las inmediaciones del inmueble.