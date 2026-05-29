¿Hay Bloqueos de la CNTE Hoy? Zona Afectada por Manifestación en CDMX

Entérate dónde hay bloqueo de la CNTE hoy, en Ciudad de México

Bloqueo de la CNTE en Circuito Interior, CDMXFoto: N+

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¿Bloqueos en CDMX? La CNTE seguirá con su protesta hoy. Conoce las zonas afectadas por la manifestación. Infórmate en N+.

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