¿Qué Pasó en la México-Toluca Hoy? Hay Cierre en la Carretera

Este viernes, 29 de mayo de 2026, se reporta cierre en la México-Toluca, en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos que pasó en la carretera.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Accidente en la México-Toluca Hoy: Hay Afectación Vial en la Zona

De acuerdo con los primeros reportes, la circulación está cerrada por un tráiler accidentado durante la madrugada de hoy en la carretera federal México-Toluca, a la altura de la curva de Atliburros, en la colonia Cruz Blanca, alcaldía Cuajimalpa.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, pero sí afectación vial. Equipos de emergencia trabajan en la zona.

Con información de N+

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