Crónica desde el Senado: Aprueban Reformas en Medio de Señalamientos y Amagos

El periodo extraordinario de sesiones en la Cámara Alta tuvo de todo: riñas, acusaciones y la aprobación de reformas en materia del elección judicial, injerencia extranjera y probidad de candidaturas

Senadoras acomodan playeras con la leyenda 'Yo con Rocha'Senadoras del PAN acomodaron playeras guindas con la leyenda: 'Yo con Rocha'. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Reformas aprobadas en el Senado en medio de acusaciones y tensiones. Cambios en la elección judicial y medidas contra injerencia extranjera marcan el debate. ¿Qué implican estas decisiones?

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Senado Aprueba Reformas Judiciales en Medio de Tensión