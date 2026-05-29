Crónica desde el Senado: Aprueban Reformas en Medio de Señalamientos y Amagos

A las 5 y media de la tarde del jueves inició la sesión del pleno del Senado. La primera reforma que se discutió fue la del Poder Judicial.

El dictamen planteaba postergar la próxima elección de jueces y magistrados al 4 de junio de 2028, prevista originalmente para 2027 y con la posibilidad de empatarla con la consulta de revocación de mandato de la Presidencia de la República.

También hacía ajustes a los comités de evaluación, la reducción del número de candidaturas a cargos judiciales, la división del trabajo de la SCJN en dos secciones, la instalación de casillas únicas para todos los cargos, así como posibilitar que 4 magistrados que actualmente integran el Tribunal Electoral, puedan competir para permanecer en sus cargos.

El enfrentamiento lo desató el PAN cuando su coordinador, Ricardo Anaya, subió a tribuna acompañado por senadores de su bancada con playeras que decían: “Yo con Maru”, en respaldo a la gobernadora de Chihuahua, y colocaron junto a tribuna un perchero con playeras guindas, dirigidas a los morenistas con la frase: “Yo con Rocha”, en referencia al gobernador con licencia de Sinaloa, acusado en Estados Unidos de tener vínculos con el crimen organizado.

Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, dijo: “Lo que ustedes están buscando es una sola cosa: control total del Poder Judicial. ¿Para qué? Para proteger a los narcogobernadores como Rubén Rocha Moya y para perseguir a los opositores como Maru Campos. ¿Alguien pasa a la playera de ‘Yo con Rocha’? ¿En serio nadie?”.

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, le contestó: “Están faltando al respeto al grupo mayoritario, haciendo acusaciones infundadas sin ninguna prueba. A la señora gobernadora Campos se le señala de haberle abierto la puerta a la CIA en Chihuahua, no de desmantelar ningún laboratorio. Están metiendo la agenda por la puerta trasera”, mientras que los panistas coreaban: “¡Que se la ponga, que se la ponga!”.

Malú Mícher, senadora de Morena, afirmó: “¿‘Yo con Maru’? Sí, pero al bote, ahí van a dar. ¿Verdad que sí? A ver, ‘Yo con Maru’, ¿con la CIA? ‘Yo con Maru’, ¿con la injerencia? ‘Yo con Maru’, ¿violando la soberanía?”.

Morena defiende reforma a elección judicial

Morena defendió que la reforma busca dar más tiempo a las autoridades electorales y judiciales para organizar el proceso, reducir candidaturas, simplificar boletas y ajustar el modelo aplicado en la primera elección judicial.

Alejandro Murat, senador de Morena, señaló: “Qué pague sin distingo, el que haya cometido un delito. Y si vamos a ponernos una camiseta, es esta, la de México”.

La oposición insistió en que el cambio no corrige el modelo de elección judicial, sino que profundiza el control político sobre el Poder Judicial.

Manuel Añorve, coordinador de los senadores del PRI, lanzó: “Esta reforma no corrige las trampas, no prohíbe los acordeones, no sanciona la operación política, no castiga la inducción al voto, no impide el acarreo, no blinda la elección judicial frente al partido en el poder”.

La reforma constitucional al Poder Judicial fue aprobada por mayoría calificada, con 87 votos a favor y 41 en contra, y enviada de inmediato a los congresos locales donde requerirá el aval de al menos 17 legislaturas para su promulgación.

Aprueban reforma contra injerencia extranjera

Luego, a las 2:37 de la mañana de este viernes, la Cámara Alta aprobó la reforma al artículo 41 de la Constitución para agregar como causal de nulidad en las elecciones, la intervención extranjera.

Óscar Cantón Zetina, senador de Morena, dijo: “Hoy, las formas de intervención extranjera ya no son las mismas de otros tiempos. Hoy pueden llegar mediante financiamiento opaco, campañas de desinformación, manipulación digital, ciberataques, redes artificiales de propaganda o supuestas organizaciones que reciben recursos del extranjero y terminan participando directa o indirectamente en la disputa política nacional”.

La oposición acusó que la reforma podría usarse como pretexto para impugnar resultados que no favorezcan al poder, incluso a partir de notas periodísticas.

Luis Donaldo Colosio, senador de MC, argumentó: “Una redacción tan amplia le ofrece al poder en turno la posibilidad de impugnar cualquier resultado electoral adverso narrándolo como producto de 'intervención extranjera': por una nota del New York Times, un comunicado de la CIDH, una decisión del Departamento del Tesoro o un editorial del Financial Times”.

Fue entonces cuando regresó al Pleno la playera guinda con la leyenda “Yo con Rocha”.

El senador Luis Armando Melgar, del Partido Verde, se acercó al escaño del morenista Gerardo Fernández Noroña y, molesto, le acercó la playera para que se la pusiera, pero se la lanzó de regreso. Melgar volvió a insistir y entre gritos se la aventó de nuevo.

Entonces, intervino la senadora Luisa Cortés, quien tomó la playera y se la lanzó al senador del Verde, quien fue el único de su partido que votó en contra de esa reforma para anular elecciones.

El incidente no pasó a mayores, pero el coordinador de Morena, Ignacio Mier, acompañado del excoordinador Adán Augusto López, se acercó a los escaños de Manuel Velasco, coordinador de los senadores del Verde, y de la dirigente del Partido Verde, Karen Castrejón, para reclamar el incidente.

Finalmente, con 85 votos a favor y 42 en contra, el decreto fue enviado a los congresos estatales.

Por la probidad de candidatos

La discusión siguió con las reformas a la LGIPE para crear una comisión que revise la probidad de las candidaturas y que no sean postulados en caso de tener vínculos con la delincuencia o conductas ilícitas. Nuevamente, la oposición votó en contra.

Esta reforma fue aprobada con 84 votos a favor y 41 en contra, y fue enviada al Ejecutivo para su promulgación.

Antes de que la presidenta del Senado declarara la clausura del periodo extraordinario, dio lectura a una solicitud del morenista Enrique Inzunza para dar por concluida su licencia a partir de ese momento y regresar a sus funciones legislativas.

Así concluyeron los trabajos, con los senadores entonando en Himno Nacional Mexicano.

Con información de Claudia Flores y Juan Pablo Narcia

ICM