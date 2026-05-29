Las Lluvias y el Calor Se Mantendrán en la Mayor Parte del Territorio Nacional

Para este viernes 29 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, lluvias fuertes en Oaxaca y chubascos en Puebla, Veracruz y Tabasco.

A su vez, se esperan lluvias aisladas e intervalos de chubascos en estados del norte, noreste, oriente, centro, occidente y sur del país.

Por otro lado, una línea seca en el norte de México, en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el noroeste del territorio mexicano, propiciarán rachas de viento de hasta 70 km/h y posibles tolvaneras en dichas regiones.

Finalmente, se mantendrá las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en nueve estados y comenzará en Durango.

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Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas (este), Campeche (norte y este), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (oeste y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Puebla, Veracruz y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Jalisco, Colima Michoacán, Estado de México y Morelos.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro, sur y suroeste), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (sureste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Nayarit (norte), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (noroeste y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán (oeste).

De 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Aguascalientes, Estado de México (suroeste) y Quintana Roo.

Clima en el Valle de México

Se espera cielo despejado y ambiente fresco durante la mañana; frío y con bancos de niebla en zonas altas de la región.

Hacia la tarde, ambiente cálido y cielo medio nublado, sin lluvia en la Ciudad de México y probabilidad de lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas en el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 23 a 25 °C.

Con información de Conagua

ICM