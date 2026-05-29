Las Lluvias y el Calor Se Mantendrán en la Mayor Parte del Territorio Nacional

Las temperaturas por la tarde en casi todo el país serán de calurosas a muy calurosas; mientras que la onda de calor prevalecerá en nueve entidades

Dos personas caminan por una calle inundada en TlaxcalaUna pareja camina por una calle inundada tras las fuertes lluvias en Tlaxcala. Foto: Cuartoscuro

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El calor y las lluvias no dan tregua en México. Onda de calor en 9 estados y tormentas en el sureste. Infórmate sobre el clima en tu región.

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