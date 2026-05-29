Aprueban Reforma Que Permite Anular Elecciones por Injerencia Extranjera

El pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular, en una sola votación, la reforma en materia de nulidad de las elecciones federales y locales por intervención extranjera.

Alrededor de las 2:35 horas de este viernes, Morena y sus aliados avalaron la iniciativa con 85 votos a favor, mientras que la oposición respondió con 42 sufragios en contra.

Entre aplausos, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó sobre la aprobación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular por el "que se adiciona un inciso a la base sexta del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera".

Luego de que el dictamen reuniera la mayoría calificada constitucional, el documento fue enviado a las legislaturas de las entidades federativas para seguir el proceso de ley.

¿Qué se modificó?

En concreto, se modificó un inciso a la base VI del artículo 41 constitucional, para que una elección pueda anularse cuando se acrediten actos de intervención o injerencia de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con intención de influir en las preferencias ciudadanas o en los resultados electorales.

Rápido proceso en el pleno

Comisiones del Senado aprobaron con 18 votos a favor y 7 en contra la minuta de reforma para modificar el artículo 41 constitucional en materia de nulidad de elecciones.

Esta iniciativa establece que la intervención extranjera será una nueva causal para anular procesos electorales.

Una vez que fue aprobada en comisiones, la minuta fue turnada a la Mesa Directiva a fin de que fuera sometida a votación en el pleno.

Fue entonces que comenzaron los posicionamientos de los senadores: la oposición argumentó que la iniciativa busca dar mayor poder al gobierno y dar un blindaje electoral.

Rechazó la reforma y acusó que la redacción era amplia, abría la puerta a impugnar resultados incómodos al gobierno en turno bajo el argumento de “intervención extranjera” y omitía atender la intervención del crimen organizado en procesos electorales.

Mientras que Morena y aliados señalaron que se busca proteger la decisión de los mexicanos ante la intervención de fuerzas desde el exterior.

Señalarom que busca proteger la soberanía nacional, la libertad del voto y la autenticidad de los resultados electorales frente a financiamiento externo, campañas de desinformación, manipulación digital, ciberataques o presiones de actores extranjeros.

Discusión del dictamen

Una vez que se dieron los posicionamientos, se pasó a la discusión del dictamen. En este punto, la presidenta del Senado, la morenista Laura Itzel Castillo, propuso que se autorizara que el debate y votación del documento se realizara en lo general y en lo particular "en un solo acto".

En votación económica, la asamblea avaló la petición de la Mesa Directiva, por lo que el trámite antes de la votación contó con la participación de 10 oradores -5 a favor y 5 en contra- y luego la intervención de senadores en votos particulares.

El proceso avanzó con la discusión de las reservas antes de que se llevara a cabo la votación en lo general y en lo particular.

Con información de Claudia Flores y Juan Pablo Narcia

ICM