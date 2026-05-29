Aprueban Reforma Que Permite Anular Elecciones por Injerencia Extranjera

Los senadores comenzaron los posicionamientos en favor y en contra de la reforma antes de la votación sobre la nulidad de las elecciones en caso de intervención desde el exterior

Sesión extraordinaria en el SenadoLa presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, anunció la aprobación de la reforma para anular elecciones en por injerencia extranjera. Foto: N+

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Reforma aprobada: el Senado avala anular elecciones por intervención extranjera. Un debate intenso con 85 votos a favor. ¿Es un paso hacia la protección electoral?

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