10 Formas de Ahorrar Energía Eléctrica en Temporada de Calor: Reduce Gasto en tu Recibo de Luz

Durante la temporada de calor es habitual que el consumo de luz suba en los hogares por el uso de ventiladores y enfriadores, aunque algunas acciones cotidianas también pueden provocar “fugas” en tu consumo diario. Si este es tu caso, en N+ te decimos cómo puedes ahorrar energía eléctrica con una serie de consejos para poner en práctica.

México atraviesa la temporada de calor y secas, aunque en lugares como la Ciudad de México las tormentas ya se reflejan dejando afectaciones. Sin embargo, las altas temperaturas persisten en ciertos periodos del día.

A diferencia de otros lugares como Yucatán, donde se determinó adelantar el cierre del ciclo escolar debido a que el calor impide las actividades diarias.

Aunque no son los únicos efectos del calor, también se atraviesa la temporada de ozono que durante los meses de abril e inicios de mayo activó varias veces la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México.

Pero, ¿por qué es importante ahorrar energía eléctrica?

Más allá del impacto económico en el recibo de luz de las familias mexicanas -que es bastante importante-, se disminuye la huella en el Medio Ambiente. Al reducir el consumo, se combate el calentamiento global y el cambio climático de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad.

Empezando con acciones sencillas y cambio de hábitos en casa se prioriza el ahorro de energía eléctrica, agrega la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía (CONUEE)

10 formas de ahorrar energía eléctrica en temporada de calor

La CFE, la CONUEE e incluso la Semarnat han compartido una serie de consejos para optimizar el uso de electricidad en el hogar, lo que se transforma en ahorros económicos.

Desconecta los aparatos electrónicos que no utilices, tales como cargadores de teléfonos móviles, dado que consumen energía en el modo espera. Apaga las luces de las habitaciones cuando no estés dentro. Aprovecha al máximo la luz natural al mantener las cortinas de tu hogar abiertas. Coloca tu refrigerador lejos de fuentes de calor, y asegura una distancia de al menos 10 centímetros entre el electrodoméstico y una pared para facilitar su ventilación. Cierra herméticamente la puerta del refrigerador ni introduzcas alimentos calientes. Sustituye focos incandescentes por focos ahorradores o LED. Aprovecha al máximo la capacidad de tu lavadora y plancha, evitando encenderla varias veces. La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) también recomienda evitar lavar/secar ropa, utilizar freidor eléctrico y microondas entre las 16:00 y 20:00 horas, dado que en este horario la demanda de energía eléctrica alcanza los niveles más altos. Si en tu casa hay Aire Acondicionado, ajusta el termostato entre los 24 y 26 grados y apagarlo en aquellas habitaciones que permanezcan vacías. Mientras que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) agrega que es importante evitar conectar varios aparatos en un solo contacto, toda vez que se sobrecarga la instalación.

¿Y cómo se reduce el consumo de energía eléctrica si tienes auto eléctrico?

Ahora bien, si tienes un vehículo eléctrico -como bicicleta, scooter o automóvil-, la Conuee aconseja evitar recargar la batería entre las 16:00 y 20:00 horas. Lo recomendable es que lo hagas durante la madrugada o las primeras horas de la mañana.

De este modo reduces las "fugas" en el consumo de energía eléctrica en tu casa que provocan gastos hormiga en tu recibo de la luz.

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