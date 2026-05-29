10 Formas de Ahorrar Energía Eléctrica en Temporada de Calor: Reduce Gasto en tu Recibo de Luz

Durante la temporada de calor y secas es común que el gasto en electricidad aumente por la implementación de sistemas para refrescar el hogar, pero ¿qué puedes hacer para reducir tu consumo?

Recibo de Luz. Conoce 10 acciones para reducir el consumo de energía eléctrica en época de calorSigue estas recomendaciones y ahorra en tu recibo de luz durante la temporada de calor y secas. Estas son 10 recomendaciones para ahorrar energía eléctrica. Foto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
10 Formas de Ahorrar Energía Eléctrica en Temporada de Calor y Secas: Reduce Gasto en tu Recibo de Luz de Casa