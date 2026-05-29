Dan 'Luz Verde' a Reforma en Materia de Integridad de Candidaturas a Puestos de Elección

La aprobación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas tiene como fin evaluar los perfiles propuestos por los partidos políticos

Laura Itzel Castillo, presidenta del SenadoLa presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, clausuró la sesión extraordinaria de sesiones. Foto: Senado

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Luz verde a la reforma de integridad en candidaturas: el Senado avala la creación de una comisión para evaluar candidatos. ¿Cómo impactará en el panorama electoral?

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