Dan 'Luz Verde' a Reforma en Materia de Integridad de Candidaturas a Puestos de Elección

El pleno del Senado aprobó en lo general y lo particular el dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de integridad de candidaturas.

En lo general, la propuesta fue avalada con 85 votos a favor y 40 en contra. Mientras que en lo particular, se obtuvieron 84 votos a favor y 41 en contra.

De esta manera, los senadores dieron luz verde a las modificaciones planteadas para buscar que las personas que busquen un cargo de elección popular demuestren probidad.

Luego de un intenso debate entre Morena y sus aliados y los partidos opositores, quedaron aprobados el artículo 42, título segundo bis del libro cuarto con su capítulo único, los artículos 200 bis, 200 ter y 200 quater, y los artículos transitorios primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del proyecto de decreto, todos en sus términos.

"Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad en candidaturas", informó la presidenta de la Mesa Directiva, la morenista Laura Itzel Castillo.

De inmediato, el dictamen fue remitido al Ejecutivo federal para su trámite de ley.

✅ Con 84 votos a favor y 41 en contra, se aprueba en lo particular y los artículos reservados en los términos del dictamen que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de integridad en candidaturas. — Senado de México (@senadomexicano) May 29, 2026

¿Qué establecía el dictamen en materia de integridad?

La minuta plantea la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, que tendrá por objeto recibir de los partidos políticos o de las personas que aspiren a una candidatura independiente, los listados de personas que pretendan postular como candidatas a un cargo de elección popular, ya sea federal o local, previo a su registro ante la autoridad electoral.

De esta forma, en coordinación con las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, se realizaría un análisis de riesgo sobre sus perfiles.

Para este fin, se propone que la comisión se integre por tres consejeras o consejeros electorales, con una duración en el cargo de tres años y una presidencia rotativa, designada anualmente entre sus integrantes.

De acuerdo con la minuta, la entrega de esta información podrá ser total o parcial y se realizará de manera voluntaria por parte de los partidos políticos o de las personas que aspiren a una candidatura independiente.

También dispone que los partidos políticos establecerán mecanismos para que las personas que pretendan ser postuladas manifiesten su conformidad de que su perfil sea objeto de un análisis de riesgo, en los términos previstos en la ley.

Y que los partidos políticos, con base en la información que les sea proporcionada por la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, determinen sobre la procedencia o no del registro de las personas evaluadas como candidatas por ese instituto político. Además, dicha instancia deberá garantizar la confidencialidad de la información que reciba.

El proyecto de decreto establece que, de encontrar información relevante, las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, de acuerdo con sus atribuciones, iniciarán o continuarán con las investigaciones que correspondan.

En los artículos transitorios, establece que la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas deberá estar instalada y en funcionamiento antes del inicio del proceso electoral para el año 2027.

Concluye periodo extraordinario

La presidenta del Senado informó que se atendieron los asuntos de la sesión extraordinaria de sesiones en el Senado, por lo que procedió a la clausura de la misma.

Dijo que durante este año, el trabajo fue intenso y que se lograron aprobar 8 reformas constitucionales, 8 nuevas leyes y hacer 67 reformas a diversos ordenamientos.

Con ello, se cerró el segundo año de la Sexagésima Sexta Legislatura del Senado, en lo que calificó como "un año de intenso trabajo en el que reafirmamos que la política puede ser herramienta de transformación cuando se ejerce con responsabilidad, convicción y amor al pueblo".

Con información de N+

ICM