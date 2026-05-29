Tráfico de Ajolotes en CDMX: En el Mercado de Mixiuhca los Venden por 500 Pesos

A pesar de ser una especie protegida y de la prohibición del comercio de animales vivos, estos ejemplares se comercializan fácilmente en la capital del país

Un ejemplar de ajoloteEn mercados de la Ciudad de México se venden ajolotes por 500 pesos. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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En el Mercado de Mixiuhca, ajolotes se venden sin control. Conoce por qué su cuidado es más complicado de lo que parece.

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