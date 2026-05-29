Tráfico de Ajolotes en CDMX: En el Mercado de Mixiuhca los Venden por 500 Pesos

Ajolotes son vendidos de forma ilegal frente a la mirada de todos, en el Mercado de Mixiuhca, en la alcaldía Venustiano Carranza, en la capital del país.

Adquirir uno fue fácil. Solo se necesitó preguntar en los locales para dar con ellos. El costo: 500 pesos por un ejemplar.

Lo entregaron sin el certificado de la Semarnat y con apenas algunas instrucciones de cuidado: agua fresca y un poco de alimento.

Pero su cuidado es mucho más complejo. Así que el ajolote fue trasladado al Instituto de Biología de la UNAM, donde desde hace años hay un proyecto para salvar y estudiar a los ajolotes.

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Un cuidado complejo

Horacio Mena es médico veterinario de la UNAM y experto en esta especie y dice que "pareciera simple cuidar a un ajolote, pero es bastante complejo si lo queremos hacer bien. En el acuarismo, se ha dado mucho como si los cuidados fueran peces".

Agregó que "el ajolote no es un pez. Tiene inclusive comportamientos que podrían parecerse más a un reptil o inclusive a los carnívoros, porque es este un animal carnívoro".

Los ajolotes viven en temperaturas de entre 17 y 19 grados. Tenerlos en cautiverio implica comprar un enfriador y una pecera grande para que pueda vivir sin estrés, desinfectar constantemente el agua y limpiar el alimento. La inversión inicial es de unos 30 mil pesos.

Los ajolotes se mueven poco. Precisamente, se ha identificado que ante mayor movimiento, mayor estrés.

El ajolote rosado rescatado del Mercado de Mixiuhca tendrá que ser sometido a un tratamiento mayor: los veterinarios tienen que vitaminarlo, alimentarlo correctamente y en un espacio que le sea agradable. Todo lo posible para lograr que supere la vida promedio.

Proteger a los ajolotes

La única forma de mantener una buena calidad de vida para esta especie es invertir a la zona ecológica de Xochimilco.

Horacio Mena, académico del Instituto de Biología de la UNAM y experto en ajolotes, dijo que "podríamos pensar o estimar que de una puesta de 300 ajolotes, solo el 1% va a llegar a la edad adulta en vida libre".

"Todo el daño que se ha causado en Xochimilco, todos estos programas que hay de pintar, que apoyen a los chinamperos, que se hagan más chinampas y se hagan más refugios para ajolotes ahí y podamos ver estas bellezas que te estoy contando: ver a una especie en libertad".

Con información de En Punto

ICM