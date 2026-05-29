Marchas HOY 29 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 29 de mayo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 13 concentraciones, 1 cita agendada, 1 rodada ciclista y 20 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. CNTE Mantiene Plantón en CDMX y Alista Movilizaciones para este Viernes

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:30 horas: la Sección 22 de la CNTE se concentrará en la Secretaría de Gobernación, en Abraham González No. 48, colonia Juárez, como parte de sus protestas nacionales.

Álvaro Obregón

8:00 horas: pensionados de la CFE estarán en el Órgano de Administración Judicial, en Av. Revolución No. 1508, Col. Guadalupe Inn, en rechazo a la reforma del artículo 127 constitucional.

Coyoacán

9:00 horas: el Comité Feminista de la UAM se concentrará en la UAM-Xochimilco, en Calz. del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, para colocar un tendedero de denuncias.

Iztapalapa

13:00 horas: la colectiva Te creo no estás sola se concentrará en la Unidad de Gestión Judicial No. 6 del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, en apoyo a víctima de violación ocurrida en febrero de 2022.

Rodada ciclista

Cuauhtémoc

17:00 horas: Galaxy Roma saldrá de Galaxy Roma, en Monterrey No. 366, Col. Roma Sur, con destino a Gravel - Chapultepec, Calz. Chivatito, Col. Chapultepec I Sección, Alc. Miguel Hidalgo.

Eventos de esparcimiento

Se esperan 20 eventos de esparcimiento en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Se trata de eventos artísticos, culturales y deportivos.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 29 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de N+

ICM