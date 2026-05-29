Marchas HOY 29 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Integrantes de la CNTE bloquean Circuito Interior en la CDMXIntegrantes de la CNTE bloquean Circuito Interior en la CDMX como parte de su jornada de protestas. Foto: Cuartoscuro

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No te quedes atrapado en el tráfico de la CDMX. Revisa las marchas y concentraciones de hoy 29 de mayo de 2026 para planificar tu día sin sorpresas.

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