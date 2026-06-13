Exhiben a Paramédicos Ingiriendo Bebidas Alcohólicas en Hospital de Texmelucan en Puebla

La Secretaría de Salud de Puebla suspendió a personal del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) asignado al Hospital Integral de San Martín Texmelucan, tras la denuncia pública por el presunto consumo de bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones.

El reporte del momento captado en horas recientes se viralizó en redes sociales, lo que derivó en la investigación.

Suspenden a paramédicos que fueron captados bebiendo en su lugar de trabajo

Se sabe que la Dirección del Centro Estatal de Emergencias en Salud sostuvo una reunión con el personal involucrado para conocer los hechos y recabar información sobre lo ocurrido, con el objetivo de documentar los antecedentes y dar seguimiento al procedimiento administrativo establecido.

De manera preventiva aplicaron medidas disciplinarias y administrativas mientras establecen la resolución final.

Para no afectar a los pacientes, la dependencia estatal designó a nuevo personal en el área y aseguró que los servicios de urgencias y atención prehospitalaria en la región están completamente garantizados.

Con información de Ana Celia Lara

JAPR