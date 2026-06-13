Exhiben a Paramédicos Ingiriendo Bebidas Alcohólicas en Hospital de Texmelucan en Puebla

Se hizo viral un reporte ciudadano donde se aprecia a por lo menos dos paramédicos consumiendo cerveza junto a la ambulancia.

Así fueron captados paramédicos de SUMA en Puebla.Foto: Frente a la Noticia

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Tras viralizarse video de paramédicos bebiendo en Puebla, la Secretaría de Salud actúa y garantiza atención médica. Descubre cómo se resolvió este incidente.

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