Se Suelta Tromba y Granizada con Ráfagas de Viento en Puebla: Se Inundan las Calles

La tarde de este viernes 12 de junio de 2026 se soltó una tromba en distintas zonas de la ciudad de Puebla, acompañada de granizo y actividad eléctrica, misma que está generando daños e inundaciones.

Hasta el momento se esperan los reportes oficiales de las autoridades municipales y estatales acerca de los daños ocasionados por este fenómeno meteorológico en la zona conurbada.

Tromba genera inundaciones en distintos puntos de la ciudad de Puebla

Fue aproximadamente a las 17:00 horas de este viernes que se soltó un fuerte aguacero con aire en la capital poblana, minutos más tarde empezó a granizar.

El puente que lleva al Parque Industrial ubicado en San Salvador Chachapa, junta auxiliar de Amozoc, fue de los primeros en inundarse, reportándose hasta tres vehículos varados.

Una de las zonas en los que rápidamente se generaron encharcamientos fue en la Vía Atlixcáyotl, en los límites con el municipio de San Andrés Cholula.

Otros de los puntos afectados fueron las laterales del Bulevar Hermanos Serdán, además de la avenida 31 Poniente, en ambos casos el agua subió a un punto en el que se dificultó el tránsito vehicular.

Rescatan a tres personas atrapadas en un elevador de la ciudad de Puebla

Esta misma tarde fueron rescatadas tres personas que estaban atrapadas en un elevador de la ciudad de Puebla, por elementos de Protección Civil estatal.

De acuerdo con las autoridades, la falla en el ascensor se originó por una variación de voltaje, mismas que suele ocurrir durante tormentas como la caída este viernes en la capital poblana.

Con información de N+

GMAZ