Se Suelta Tromba y Granizada con Ráfagas de Viento en Puebla: Se Inundan las Calles

Fuerte lluvia con granizo provocó dismunición de visibilidad para conductores en Puebla. Autoridades recomiendan extremar precauciones.

Tromba Granizada Lluvia Viento Inundaciones Calles Puebla 12 Junio 2026Foto: N+

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Fuerte aguacero con granizo causa estragos en Puebla. Las calles se inundan y la visibilidad disminuye. Mantente informado sobre los daños.

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