Pronóstico del tiempo

Pronóstico del Clima Hoy Jueves 30 de Julio en México: Habrá Lluvias Fuertes en 19 Estados

Además de las precipitaciones, seguirá el ambiente caluroso en el norte del territorio nacional, con especial intensidad en Baja California y Sonora, donde el termómetro superará los 45 °C

Elementos del Ejército mexicano resguardan la zona donde cayó un árbol en Culiacán, Sinaloa, debido a las lluviasElementos del Ejército mexicano resguardan la zona donde cayó un árbol en Culiacán, Sinaloa, debido a las lluvias. Foto: Facebook | Protección Civil Culiacán

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Lluvias y calor extremo marcan el clima de hoy en México. Con temperaturas de hasta 45°C en el norte y lluvias intensas en el sureste, infórmate sobre el pronóstico completo.

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