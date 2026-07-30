Educación

Academia Militarizada de Puebla Anuncia que Seguirá Operando Pese a la Instrucción de la SEP

¿Borrón y cuenta nueva? Pintaron encima del nombre de la institución que sigue impartiendo educación bajo el modelo no aceptado por la SEP.

La institución enfatizó que actúa en el marco de la legalidad.La institución enfatizó que actúa en el marco de la legalidad. Foto: Academia Ignacio Zaragoza

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La Academia Militarizada de Puebla desafía a la SEP y anuncia que seguirá operando. ¿Qué pasará con los estudiantes? Descubre más sobre esta controversia educativa.

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