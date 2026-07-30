Academia Militarizada de Puebla Anuncia que Seguirá Operando Pese a la Instrucción de la SEP

La Academia Militarizada Ignacio Zaragoza dejaría de funcionar a partir del ciclo escolar 2026-2027, por instrucción de la Secretaría de Educación Pública Federal (SEP), sin embargo, la institución anunció que mantendrá sus puertas abiertas.

La dependencia notificó a la SEP en Puebla para impedir cualquier actividad bajo esa modalidad y comenzar el proceso administrativo correspondiente.

Eurípides Flores, Titular Asuntos Jurídicos SEP Federal precisó que las familias recibirán reembolso por pagos realizados para reinscripción.

Academia Ignacio Zaragoza de Puebla continúa operando en Puebla "conforme a la ley"

A través de un comunicado, la Academia Ignacio Zaragoza de Puebla, anunció que permanecerán abiertas sus puertas y que seguirán formando generaciones de jóvenes con la meta de servir al país.

La institución reafirmó su compromiso conforme al orden jurídico que rige a las instituciones educativas con el objetivo de honrar la confianza de las familias que han inscrito a sus niños y adolescentes.

Durante la tarde del miércoles fue captado el momento en que pintaron la fachada para borrar el nombre de la institución con la palabra "militarizada", por lo que se presume que cambiarían de nombre para continuar con la impartición de la educación.

Por su parte el funcionario, aclaró que el plantel no podrá continuar únicamente cambiando el nombre, ya que el permiso educativo será revocado y quedará prohibida cualquier prestación del servicio bajo ese esquema.

SEP Puebla inicia acciones para suspender actividades en academia militarizada de Puebla

La SEP en Puebla dio a conocer en un comunicado que ya se implementan acciones sobre la situación legal de la Academia "Ignacio Zaragoza" de Puebla.

Según lo que indicaron las autoridades, los estudiantes serían canalizados a otros planteles, mientras la escuela tendrá obligación de entregar certificados parciales o finales.

Cabe mencionar que la SEP Federal aseguró que toda documentación emitida en años anteriores mantiene plena validez.

Con información de N+

JAPR