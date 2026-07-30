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Testigo Clave del Asesinato de Lorenzo Salgado Queda en Libertad y Visita Memorial

José Trinidad Rojas fue puesto en libertad tres semanas después del mortal operativo migratorio, ahora porta un grillete en el tobillo

José Trinidad Rojas quedó en libertad por una orden judicial.Foto: N+

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José Trinidad Rojas, testigo clave del asesinato de Lorenzo Salgado, fue liberado. Ahora porta un grillete electrónico. Exige justicia para su patrón, abatido por agentes de ICE.

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