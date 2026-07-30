Testigo Clave del Asesinato de Lorenzo Salgado Queda en Libertad y Visita Memorial

José Trinidad Rojas, testigo clave del asesinato del mexicano Lorenzo Salgado por agentes migratorios el 7 de julio en Houston, quedó en libertad por una orden judicial y deberá portar un dispositivo electrónico.

Rojas trabajaba desde hace décadas en Estados Unidos, y este miércoles, visitó el memorial en honor a Lorenzo.

Con flores en mano, José Trinidad Rojas Pliego llegó al altar improvisado para quien fue su patrón, Lorenzo Salgado Araujo.

Solo horas después de ser liberado de un centro de detención tras el fallo de un juez federal, Rojas Pliego llegó al lugar donde el señor Lorenzo fue abatido por agentes de ICE.

Le dedicó una canción y unas palabras:

"No pude estar en tu velorio pero aquí me tienes"

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. José Trinidad, Testigo Clave en el Asesinato de Lorenzo Salgado, Visita Memorial de Su Patrón

Testigos clave

Él es uno de tres testigos clave en la muerte de Salgado Araujo quien murió, el pasado 7 de julio.

Y por primera vez, indicó lo que él presenció ese día:

"A causa de estos criminales que le quitaron la vida, íbamos al trabajo y nos quitaron, le quitaron la vida a Lorenzo Salgado, en lugar de darle, de atenderlo luego, luego, lo esposaron y lo tiraron al piso, y eso no se vale. Quiero justicia para Lorenzo Salgado, mi patrón, era buen patrón, con esto les digo todo"

Fue puesto en libertad tres semanas después del mortal operativo migratorio, y ahora porta un grillete en el tobillo.

Una de sus abogadas dijo a N+ Univision, que aunque Rojas Pliego salió libre, el Departamento de Seguridad Nacional no respetó las reglas establecidas por un Juez.

Gabriela Rivero, abogada de José Trinidad, indicó:

“No nos dieron el aviso previo que tenían que habernos dado"

Aunque la visita al altar fue breve, se vio a un hombre conmovido, y por momentos sin poder contener las lágrimas.

En tanto, la esposa de José Trinidad, exigió justicia:

"Y vamos a seguir luchando hasta que se haga justicia para Lorenzo Salgado"

Con información de Lidia Terrazas, de N+ Univision.

LECQ