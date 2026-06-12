Arrestan a Conductora que Chocó su Camioneta con sus Hijos A Bordo en Cholula, Puebla

Policías municipales aseguran que la mujer metió su camioneta al Parque Intermunicipal e intentó escapar chocando contra un macetero.

Abuso Policial Conductora Detenida Parque Intermunicipal San Andrés Cholula PueblaFoto: X @Hoja_RutaX

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Policía detiene a conductora en Cholula tras chocar su camioneta. Testigos denuncian abuso de autoridad. La Fiscalía investiga el incidente. Descubre más.

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