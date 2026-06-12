Arrestan a Conductora que Chocó su Camioneta con sus Hijos A Bordo en Cholula, Puebla

Se viralizó en redes sociales el video de la detención de una conductora en el Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula, donde se observa cómo es sometida por una mujer elemento de la policía municipal, mientras sus dos hijos, niño y niña, lloran, gritan e intentan auxiliarla.

Usuarios, testigos y familiares, señalaron un presunto abuso de autoridad pues afirmaron que la conductora fue agredida por la uniformada, a quien acusan de uso excesivo de la fuerza durante el aseguramiento.

Detienen a conductora frente a sus hijos en Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula, Puebla

Los hechos ocurrieron la tarde del 11 de junio, según la versión de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) de San Andrés Cholula, una camioneta ingresó a una zona restringida sobre las calles 5 Norte y 14 Poniente.

La dependencia afirmó que los agentes le marcaron el alto, pero la mujer no acató la indicación y emprendió la marcha, poniendo en riesgo a peatones y al personal operativo, hasta impactarse contra unos maceteros.

Foto: SSPPC San Andrés Cholula

A través de un comunicado, la corporación sostiene que la oficial procedió a detenerla haciendo uso "racional y proporcional" de la fuerza, debido a que presuntamente se negó a obedecer las instrucciones verbales.

Además, la SSPPC informó que la detenida fue presentada ante el juez calificador y que, de acuerdo con el certificado médico oficial, presentaba tercer grado de intoxicación etílica.

Afirmó que los dos menores quienes viajaban con ella fueron resguardados en todo momento hasta la llegada de sus familiares, y dijo que estos últimos mantuvieron una actitud agresiva hacia los elementos.

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Fiscalía abre investigación por detención de mujer en San Andrés Cholula, Puebla

Por su parte, La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) señaló que inició un expediente de atención temprana con el fin de realizar las actuaciones correspondientes.

De acuerdo con la corporación, la investigación buscará esclarecer el hecho registrado en el municipio de San Andrés Cholula, con posible afectación de una mujer y dos menores de edad durante una intervención policial.

Con información de N+

GMAZ