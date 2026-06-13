Sorteo Lotería Nacional Hoy 12 de Junio: Lista de Resultados y Número Ganador del Premio Mayor

Con el inicio del Mundial, muchas gente quiere poner a prueba su suerte para ganar un dinero extra, y para los que participaron en la rifa de los 17 millones de pesos, es momento de checar resultados de la Lotería Nacional en vivo hoy 5 de junio 2026, para que busques el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Superior 2886.

En vísperas del próximo sorteo de la Lotería Nacional mexicana, hoy te mostramos los resultados del Sorteo Mayor 4015 y el lugar en donde cayó el número ganador del premio mayor de 21 millones de pesos. De igual forma, también te damos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Zodiaco 1748.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alertan del Uso de Inteligencia Artificial para Realizar Llamadas Pidiendo Dinero

¿A qué hora es la Lotería Nacional hoy?

Si quieres ver el sorteo Lotería Nacional en vivo hoy, el juego empieza a las 20:00 horas de este viernes 12 de junio (tiempo del centro de México).

No olvides que además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy viernes.

¿Cuál fue el número ganador del premio mayor de la Lotería Nacional hoy?

El boleto ganador del premio mayor es el número 49980, que asciende a una cifra de 17 millones de pesos para quienes compraron dos series completas.

Para el segundo lugar, con número 48499, también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 1 millón 400 mil pesos. De ahí, cada cifra va a la baja de forma considerable, pero aún así los premios son altos.

¿Cuáles son los resultados de Lotería Nacional 12 de junio 2026?

Todos los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Superior 2886 de este día:

El número 49980 obtiene premio de 17,000,000.00 pesos.

El número 48499 obtiene premio de 1,440,00.00 pesos.

El número 51683 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 39312 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 25706 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 27150 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 47084 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 41293 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 51427 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 38985 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 52890 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 45243 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 55275 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 46060 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 58066 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. En Nueva York, Reportero de N+ Es Reconocido con el Premio Emmy de Noticias y Documentales

¿Cómo ver la lista de premios del Sorteo Superior Lotería Nacional de hoy viernes con los resultados?

La lista completa de números ganadores del Sorteo Superior 2886 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 12 de junio 2026, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Superior". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

AOL