Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 9 de Junio 2026: Lista de Ganadores Sorteo Mayor 4015

Hoy como cada martes se celebra el Sorteo Mayor 4015 que entrega 21 millones de pesos como Premio Mayor. Por lo que si te animaste a comprar "cachito", en N+ te damos a conocer la lista completa de premios y ganadores de la Lotería Nacional de este 9 de junio 2026.

Sin importar si eres un asiduo comprador de "cachitos" o es la primera vez que Juegas a la Lotería Nacional, debes saber que el Sorteo Mayor ofrece un total de 66 millones 99 mil pesos repartidos en más de 18 mil premios.

Aunque no es la única rifa de la Lotería Nacional, para que te animes a participar ya te compartimos el Calendario de Sorteos de Junio 2026. Recuerda que este mes, la Lotería Nacional lanzó un álbum conmemorativo donde se pueden coleccionar billetes relativos al Mundial 2026 que tendrá lugar en México, Canadá y Estados Unidos.

En cambio, si ya estás familiarizado con los Sorteos, puedes consultar los Resultados del Sorteo Zodiaco del pasado 7 de Junio, o los ganadores del Sorteo Mayor del pasado martes 2 del mismo mes.

¿A qué hora y dónde ver el Sorteo Mayor 4015 de la Lotería Nacional Hoy?

La Lotería Nacional habilita una transmisión en su canal de Youtube (Lotenal) donde puedes seguir la transmisión en vivo de la ceremonia de premiación del Sorteo Mayor de Hoy. La cita es a las 20:00 horas, cuando los "Niños Gritones" de la Lotería Nacional den a conocer cada uno de los números ganadores y los premios que obtuvieron.

Para poder disfrutar en directo el Sorteo de la Lotería Nacional de Hoy, sigue los siguientes pasos:

Entra al canal de Youtube de la Lotería Nacional

Selecciona la opción de Juegos Tradicionales

Ubica la pestaña "En Directo"

Da clic en el video "Sorteo Mayor 4015: Bicentenario de la Instalación del Poder Judicial de Querétaro".

Tal como te adelantamos, la edición del Sorteo Mayor de este 9 de junio rinde homenaje al Bicentenario del establecimiento del Poder Judicial en Querétaro. Por lo que en este año se reconoce la judicatura local en la construcción de la Institucionalidad y el Estado de Derecho.

Resultados Lotería Nacional Hoy 9 de Junio 2026: Ganadores Sorteo Mayor 4015

En punto de las 20:00 horas de este martes, hallarás en este apartado la lista completa de números ganadores y premios del Sorteo Mayor de esta noche noche, así como el monto que obtuvieron, luego de ser nombrados por los niños gritones durante la ceremonia de premiación.

El número 32378 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor

El número 07582 obtiene premio de 2,550,000 Segundo Premio

El número 55477 obtiene premio de 900, 000

El número 29435 obtiene premio de 240, 000

El número 12997 obtiene premio de 240, 000

El número 50483 obtiene premio de 240, 000

El número 19752 obtiene premio de 240, 000

El número 48190 obtiene premio de 120, 000

El número 34051 obtiene premio de 120, 000

El número 48085 obtiene premio de 120, 000

El número 17405 obtiene premio de 120, 000

El número 15277 obtiene premio de 120, 000

¿Cómo saber si gané en el Sorteo de la Lotería Nacional de Hoy?

Si escuchaste nombrar el número de tu billete este martes es momento de verificar si estás entre los afortunados ganadores de este 9 de junio. A continuación de compartimos 4 distintas formas de comprobarlo:

Lista de Premios: Se puede hallar en expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, así como consultarla de manera virtual

Verificador de Cachitos: En esta herramienta puedes consultar el número de cachito y colocar la fecha en la que se celebró el Sorteo en el que participaste.

Redes sociales: Ya sea mirar la transmisión por Youtube, o consultar la pizarra en Facebook con los resultados.

Agente de ventas: Puedes solicitarle información sobre los números ganadores del Sorteo en el que participaste o pedirle que ingrese tu boleto a la máquina de la Lotería Nacional.

SARR