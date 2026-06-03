Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 2 de Junio: Lista de Ganadores Sorteo Mayor 4014
Si compraste "cachito" para el Sorteo de este martes, en punto de las 20:00 horas consulta la lista con los números ganadores y los premios que obtuvieron
¿Y si hoy es tu oportunidad de volverte millonario? Conoce la lista completa de resultados del Sorteo Mayor del 2 de Junio de la Lotería Nacional Foto: FB Lotería Nacional.
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PorRedacción N+
Es hoy, es hoy. Como cada martes, se celebra el Sorteo Mayor 4014 que entrega 21 millones de pesos como Premio Mayor del total acumulado de 66 millones 99 mil pesos que se reparten en más de 18,760 premios. Por lo que si te arriesgaste a comprar boleto, en N+ te compartimos la lista completa de resultados de la Lotería Nacional de este 2 de junio 2026.
Recuerda que horas antes del sorteo, se habilita una transmisión en vivo para seguir los resultados de la Lotería Nacional, por lo que también te compartimos a qué hora inicia la rifa de este martes. Y cómo ver en directo la ceremonia.