Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 2 de Junio: Lista de Ganadores Sorteo Mayor 4014

Es hoy, es hoy. Como cada martes, se celebra el Sorteo Mayor 4014 que entrega 21 millones de pesos como Premio Mayor del total acumulado de 66 millones 99 mil pesos que se reparten en más de 18,760 premios. Por lo que si te arriesgaste a comprar boleto, en N+ te compartimos la lista completa de resultados de la Lotería Nacional de este 2 de junio 2026.

Recuerda que horas antes del sorteo, se habilita una transmisión en vivo para seguir los resultados de la Lotería Nacional, por lo que también te compartimos a qué hora inicia la rifa de este martes. Y cómo ver en directo la ceremonia.

Sin importar si se trata de tu primer sorteo, o ya eres un asiduo jugador, en una nota previa te compartimos el Calendario de la Lotería Nacional de Junio 2026. Tal como lo hicimos con la fechas de Sorteos de Mayo 2026.

Además, para que te familiarices con dinámica de la ceremonia de premiación, en notas previas te compartimos los Resultados de la Lotería Nacional del 26 de Mayo, así como del Sorteo Mayor 4012 del 19 de mayo

¿A qué hora y dónde ver el Sorteo de la Lotería Nacional en vivo, Hoy 2 de junio 2026?

Tal como te adelantamos, la Lotería Nacional habilita en su canal de Youtube (Lotenal) una transmisión en vivo para seguir los resultados del Sorteo Mayor 4014 de este martes.

Si bien la transmisión se habilita desde una hora antes, para que puedas apreciar los preparativos para la rifa. El sorteo inicia en punto de las 20:00 horas.

La Lotería Nacional dio a conocer que la edición de este martes homenajea a los hombres y mujeres que se dedican a una actividad marítima, así como a la Marina Nacional.

Así que si compraste "cachito", te explicamos paso a paso cómo puedes seguir la transmisión en vivo:

Entra a la cuenta de Youtube de la Lotería Nacional en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/@LN__Tradicionales/videos. Ubica la pestaña "En Directo". Da clic en el Video: "Sorteo Mayor 4014: Día de la Marina Nacional".

Resultados Lotería Nacional 2 de Junio 2026 En Vivo: Ganadores Sorteo Mayor 4014

En punto de las 20:00 horas hallarás en este apartado la lista completa con los números ganadores y premios del Sorteo Mayor 4014 de este martes 2 de junio.

El número 57049 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor

El número 19088 obtiene premio de 2,550,000 Segundo Premio

El número 02406 obtiene premio de 900, 000

El número 14055 obtiene premio de 240, 000

El número 10014 obtiene premio de 240, 000

El número 36004 obtiene premio de 240, 000

El número 27145 obtiene premio de 240, 000

El número 29707 obtiene premio de 120, 000

El número 55306 obtiene premio de 120, 000

El número 12283 obtiene premio de 120, 000

El número 56782 obtiene premio de 120, 000

El número 17943 obtiene premio de 120, 000

¿Cuánto cuesta un "cachito" de la Lotería Nacional y cuánto puedes ganar en el Sorteo Mayor?

De acuerdo con la Lotería Nacional, el costo de un "cachito" o boleto del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional es de 30 pesos y al adquirirlo puedes ganar hasta 350 mil pesos.

Mientras que el costo de una serie (20 cachitos) es de 600 pesos, y puedes ganar hasta 7 millones de pesos.

Finalmente, las personas que decidan tentar a la suerte y comprar tres series, pueden ganar el monto total del Premio Mayor por 21 millones de pesos.

SARR