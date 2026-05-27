Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 26 Mayo 2026: Lista de Ganadores Sorteo Mayor 4013
En punto de las 20:00 horas podrás consultar aquí la lista completa de resultados de la Lotería Nacional de hoy, así como los premios que obtuvieron
El Sorteo Mayor de este martes rinde homenaje a la Torre Latino de CDMX, conoce la lista completa de ganadores del Sorteo Mayor 4013. Foto: Facebook Lotería Nacional.
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PorRedacción N+
¿Compraste cachito? Hoy como cada martes se celebra el Sorteo Mayor 4013 que entrega 21 millones de pesos como Premio Mayor. Y para que sepas si estás entre los afortunados ganadores, en N+ te compartimos la lista completa de resultados de la Lotería Nacional de este 26 de mayo 2026.
Esta edición del Sorteo Mayor, que celebra los 70 años de la Torre Latinoamericana, tendrá lugar a las 20:00 horas en el Teatro de la Lotería Nacional. Aunque también se habilita una transmisión en vivo que puedes seguir desde Youtube.
Se trata del penúltimo Sorteo que se celebra este mes, de acuerdo con el Calendario de la Lotería Nacional de Mayo 2026, si aún no estás familiarizado con este Juego Tradicional, puedes consultar los Resultados del Sorteo Mayor del pasado día 19.
¿Dónde ver el Sorteo Mayor del 26 de mayo de 2026?
El Sorteo Mayor de este martes 26 de mayo se puede seguir a través de la cuenta de YouTube de la Lotería Nacional. Sintonízalo en punto de las 20:00 horas para conocer si estás entre los afortunados ganadores.
Para poder ver la transmisión en vivo, sólo debes seguir los siguientes pasos: