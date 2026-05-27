Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 26 Mayo 2026: Lista de Ganadores Sorteo Mayor 4013

¿Compraste cachito? Hoy como cada martes se celebra el Sorteo Mayor 4013 que entrega 21 millones de pesos como Premio Mayor. Y para que sepas si estás entre los afortunados ganadores, en N+ te compartimos la lista completa de resultados de la Lotería Nacional de este 26 de mayo 2026.

Esta edición del Sorteo Mayor, que celebra los 70 años de la Torre Latinoamericana, tendrá lugar a las 20:00 horas en el Teatro de la Lotería Nacional. Aunque también se habilita una transmisión en vivo que puedes seguir desde Youtube.

Se trata del penúltimo Sorteo que se celebra este mes, de acuerdo con el Calendario de la Lotería Nacional de Mayo 2026, si aún no estás familiarizado con este Juego Tradicional, puedes consultar los Resultados del Sorteo Mayor del pasado día 19.

¿Dónde ver el Sorteo Mayor del 26 de mayo de 2026?

El Sorteo Mayor de este martes 26 de mayo se puede seguir a través de la cuenta de YouTube de la Lotería Nacional. Sintonízalo en punto de las 20:00 horas para conocer si estás entre los afortunados ganadores.

Para poder ver la transmisión en vivo, sólo debes seguir los siguientes pasos:

Entra a la página de Youtube de la Lotería Nacional https://www.youtube.com/@LN__Tradicionales/videos. Ubica la pestaña "En Directo". Da clic en el video: Sorteo Mayor no. 4013: Aniversario Torre Latinoamericana.

Resultados Lotería Nacional Hoy 26 de Mayo 2026: Ganadores Sorteo Mayor 4013

Tal como te adelantamos, en punto de las 20:00 horas podrás conocer en este apartado los resultados de la Lotería Nacional de hoy.

Aquí hallarás enlistados los números ganadores del Sorteo Mayor 4013, así como el premio que obtuvieron.

El número 54606 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor

El número 06939 obtiene premio de 2,550,000 Segundo Premio

El número 51714 obtiene premio de 900, 000

El número 39846 obtiene premio de 240, 000

El número 29321 obtiene premio de 240, 000

El número 38678 obtiene premio de 240, 000

El número 01680 obtiene premio de 240, 000

El número 41793 obtiene premio de 120, 000

El número 25113 obtiene premio de 120, 000

El número 53878 obtiene premio de 120, 000

El número 30150 obtiene premio de 120, 000

El número 45687 obtiene premio de 120, 000

¿Cuánto ganas en el Sorteo Mayor de Lotería Nacional de Hoy?

El Sorteo Mayor se celebra los días martes y participan 60 mil números que van del 00001 al 60,000 y ofrece un total de 66 millones 99 mil pesos, repartidos en 18,760 premios.