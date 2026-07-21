Inicia Tercera Ronda de Negociaciones México-EUA sobre T-MEC

Este martes 21 de julio de 2026, inició la tercera ronda de negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos de América (EUA) sobre la revisión conjunta del tratado comercial T-MEC.

Se trata de una reunión en la Secretaría de Economía (SE) que abarcará desde hoy y hasta el jueves 23 de julio en la Ciudad de México, destacó la dependencia.

Por la mañana, el titular de la SE, Marcelo Ebrard, dio la bienvenida a una delegación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) que visita México.

¿De qué trata la tercera ronda de negociaciones?

Según información de la Secretaría de Economía, las conversaciones de este martes se llevan a cabo a nivel de equipos técnicos.

En la bienvenida a ambos equipos, Ebrard expresó su confianza en que las conversaciones serán fructíferas.

Dijo que para México la prioridad es mantener la ventaja arancelaria sobre el resto de los países del mundo, la cual le ha permitido consolidarse como el mayor exportador a Estados Unidos, en beneficio de trabajadoras y empresas asentadas en el país.

Negociaciones del T-MEC

Cabe señalar que la ronda de negociaciones iniciada hoy sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es la primera desde que Washington rechazó el 1 de julio extender el acuerdo por otros 16 años y activó revisiones anuales hasta 2036.

Según la USTR, durante tres días, los equipos técnicos trabajarán en temas relacionados con acero, aluminio y sus derivados, automóviles, seguridad económica, asuntos laborales, agricultura y servicios de pagos electrónicos.

Jamieson Greer, el representante comercial estadounidense, viajará a México del miércoles al viernes y se reunirá con Ebrard, quien encabeza la delegación nacional.

Y la agenda también contempla reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Tuve el gusto de dar la bienvenida a quienes participarán en las primeras sesiones de la ronda para la revisión del TMEC . Estaremos trabajando hoy, mañana y jueves con diferentes equipos, tanto de Estados Unidos como de México. Les mantengo al tanto. pic.twitter.com/g29Gs1uxsW — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 21, 2026

Acuerdos de fondo

Previamente, la mandataria nacional afirmó que México buscará alcanzar acuerdos de fondo durante esta fase, para que las revisiones posteriores funcionen como una lista de comprobación del cumplimiento y no como negociaciones completas cada año, un esquema que, sostuvo, no beneficia a ninguno de los tres socios.

Sheinbaum comentó que EUA pretende endurecer las reglas de origen y elevar el contenido estadounidense de los productos regionales, pero advirtió que México debe proteger su economía y que la negociación no consistirá únicamente en aceptar las demandas de Estados Unidos.

Exportaciones

El secretario de Economía llegó a la ronda después de revisar la postura mexicana común con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), donde destacó que alrededor del 85% de las exportaciones mexicanas entra sin arancel al mercado estadounidense y defendió conservar esa ventaja, mientras se buscan soluciones para las tarifas sectoriales que afectan a los sectores de automóviles y metales.

El CCE, por su parte, sostiene que el sector privado está dispuesto a mantener durante meses, e incluso durante el resto de la presidencia de Donald Trump, las revisiones anuales del T-MEC antes que aceptar un acuerdo desfavorable, según dijo a EFE su presidente, José Medina Mora.

Con información de N+ y EFE.

SPB