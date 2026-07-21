Economía

Inicia Tercera Ronda de Negociaciones México-EUA sobre T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destaca que la prioridad para México es mantener la ventaja arancelaria sobre el resto de los países del mundo

Mesa de negociaciones sobre el T-MEC con expertos de México y Estados Unidos. Foto: SEMesa de negociaciones sobre el T-MEC con expertos de México y Estados Unidos. Foto: SE

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Marcelo Ebrard lidera la tercera ronda de negociaciones T-MEC en CDMX. La prioridad: mantener la ventaja arancelaria de México. Conoce más detalles.

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