Ebrard Da Detalles de Reunión con EUA y Canadá por T-MEC: Esto Pasará con el Tratado

Marcelo Ebrard explica que el T-MEC sigue vigente hasta 2036 y se hará una revisión anual

Marcelo Ebrard, secretario de EconomíaMarcelo Ebrard, secretario de Economía, en la conferencia mañanera de hoy, 2 de julio 2026. Foto: Secretaría de Economía

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Ebrard detalla que el T-MEC sigue vigente hasta 2036, con revisiones anuales. México busca extenderlo, pero EUA no está de acuerdo. ¿Qué significa esto para el futuro comercial?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+