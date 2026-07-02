Ebrard Da Detalles de Reunión con EUA y Canadá por T-MEC: Esto Pasará con el Tratado

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, dio detalles hoy, 2 de julio de 2026, del proceso de la revisión del T-MEC, luego de que autoridades de México, Estados Unidos de América (EUA) y Canadá sostuvieron una reunión virtual, el miércoles, la primera ocasión en que coincidieron los tres países.

En la conferencia mañanera de hoy, el secretario de Economía dijo que en la reunión, México y Canadá plantearon una extensión del T-MEC; sin embargo, Estados Unidos manifestó su desacuerdo y propuso revisarlo cada año.

Ebrard subrayó que Estados Unidos no está de acuerdo en extender el tratado comercial de 2036 a 2042 y aclaró que “el tratado queda vigente de aquí a 2036, como está programado, y haremos una revisión anual”.

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Confirmó que el 20 de julio de 2026, una delegación de Estados Unidos visitará México para realizar la primera revisión del T-MEC, reunión en la que establecerán los puntos en los que ya se han avanzado y cómo podría realizarse el proceso de la revisión anual.

El secretario de Economía sostuvo que “vamos a mantener la posición que México tiene” y se priorizará la revisión de “todos los aranceles”, con el objetivo de que la relación comercial con Estados Unidos “sea la mejor”.

Destacó que la reunión con autoridades de Estados Unidos y Canadá “fue una conversación muy cordial”, en la que “se escuchó, con todo respeto, las posiciones que México expuso, se reconoció el esfuerzo que México ha venido haciendo y quedamos en muy buenos términos”.

Vigencia del T-MEC genera certidumbre en México

Ebrard dijo que el hecho de que el T-MEC se mantenga hasta 2036, le da a México certidumbre y una “posición de ventaja”, pues "la mayor incertidumbre se habría derivado del retiro de Estados Unidos, del tratado, cosa que nos ha preocupado desde que se inició la actual administración".

Ebrard Casaubón consideró que las revisiones del T-MEC darán a México la oportunidad de aumentar las inversiones.

“En resumen, pienso que el tener vigente el tratado y una agenda en común con Estados Unidos, para reducir dependencia hacia el exterior, hacia otras regiones, son para México una buena posibilidad de inversión”, recalcó.

El secretario de Economía agregó que “lo que estoy previendo es que vamos a tener, más bien, un flujo más grande de inversión que el que esperábamos”.

En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó que en México hay certidumbre, tan es así, “que se está invirtiendo” y enlistó los puntos más destacados.

El T-MEC se mantiene por los próximos 10 años. En cualquier momento, de aquí a 2036, cualquiera de los tres países puede pedir que se prolongue el tratado comercial por 16 años más. Revisiones anuales: Una visión de Estados Unidos "de mayor proteccionismo".

¿México tiene otros tratados comerciales con Canadá?

El secretario Marcelo Ebrard también explicó que ademas del T-MEC, México tiene otro tratado de libre comercio con Canadá.

Se trata del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en ingles, o TIPAT), un acuerdo de integración económica en la región Asia-Pacífico.

Ebrard declaró que México no tiene “diferendo comercial con Canadá, como para cambiar esos tratados”.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy

RMT