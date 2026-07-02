¿Mucho Tráfico para Cruzar? Así se encuentran Hoy 2 de Julio las Garitas de Mexicali

Las garitas de Mexicali presentan tiempos variables hoy 2 de julio. Planifica tu cruce y mantente informado.

Garitas MexicaliFoto: N+

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Las garitas de Mexicali tienen tiempos de espera variables este 2 de julio. Usa carriles rápidos y mantente informado para un cruce más ágil.

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