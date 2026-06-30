¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Así las Autopistas de México este 30 de Junio 2026

Conoce cómo está el tránsito en carreteras del país hoy, 30 de junio de 2026, para que tomes precauciones

Operativo de la GN en carreteras del paísOperativo de la GN en carreteras del país. Foto: X @GN_Carreteras

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Último día de junio y las carreteras de México enfrentan cierres y accidentes. Descubre cómo está el tránsito hoy y planifica tu ruta con la información de N+.

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