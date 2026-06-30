¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Así las Autopistas de México este 30 de Junio 2026

Si utilizas carretera para llegar a tu destino, es importante que sepas cómo está el tránsito hoy, 30 de junio de 2026, último día del mes, en las principales autopistas del país, para que no tengas contratiempos. En N+ te damos el reporte de las vialidades más importantes del país.

Todos los días, las autopistas registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras, que diariamente emiten avisos sobre la situación en las vialidades. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

¿Cómo están las carreteras hoy?

Hoy 30 de junio de 2026, las autoridades reportan las siguientes afetaciones en carreteras:

Autopista México-Cuernavaca: A las 9:19 horas se reportó reducción de carriles en el km 64, dirección Cuernavaca, por atención de accidente.

Autopista México-Querétaro: A las 9:16 horas se reportó reducción de carriles del km 153 al 158, dirección CDMX, por labores de mantenimiento.

Veracruz: A las 2:46 horas, hubo cierre de circulación por un accidente vial cerca del Km 232+800, de la carretera Puebla-Córdoba, a la altura del municipio de Maltrata, con dirección a Veracruz.

Oaxaca: A la 1:41 horas, se registró cierre total de circulación cerca del km 288+000, de la carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz, por presencia de manifestantes.

Puebla: A las 12:35 horas, se registró cierre parcial de circulación cerca del Km 171+200, de la carretera Tulancingo-Tihuatlán, a la altura del municipio Xicotepec de Juárez, con dirección a México, por un accidente vial. A la 1:46 horas, se reportó un accidente cerca del Km 198+950, de la carretera Puebla-Córdoba, a inmediaciones de la comunidad Palmarito Tochapan. Sin afectación a la circulación.

Con información de N+