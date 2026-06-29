Cruce Fronterizo en Mexicali Hoy 29 de Junio de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy 29 de Junio

Garitas MexicaliFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Hoy en las Garitas de Mexicali: carriles SENTRI y peatonales con tiempos de espera más cortos. Revisa el reporte en vivo antes de salir.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+