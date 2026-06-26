Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 26 de Junio: Tiempos de Espera en la Línea

Atención conductores: las garitas de Tijuana presentan tiempos variables hoy. Planifica tu cruce y mantente informado.

Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy: Tiempo de Espera en las GaritasFoto: N+

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Cruzar la frontera en Tijuana hoy puede tomar tiempo. San Ysidro tiene esperas de hasta 2h15m. Planifica tu cruce y mantente informado.

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