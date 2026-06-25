Cruce Fronterizo en Mexicali Hoy 25 de Junio de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy 25 de Junio

Garitas MexicaliFoto: N+

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Atención conductores: Las Garitas de Mexicali presentan esperas variables. Usa carriles rápidos y mantente informado con reportes en vivo para un cruce eficiente.

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