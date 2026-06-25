Localizan a una Mujer Sin Vida a la Orilla de una Barranca en la Ciudad de Puebla

La mañana de este 25 de junio, una mujer de aproximadamente 35 años de edad fue localizada sin vida a la orilla de una barranca ubicada en la colonia Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla.

El trabajador de un taller de herrería fue quien descubrió el cuerpo cuando pretendía abrir el negocio ubicado en la 56 Poniente, por lo que dio aviso al número de emergencias 9-1-1.

Elementos de la Policía Municipal arribaron para verificar los hechos y acordar la zona para no entorpecer la escena del crimen, además solicitaron la presencia de agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Hallan muerta a una mujer en la colonia Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla

Momentos después acudió el Servicio Médico Forense para llevar acabo el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios que podrían ser claves en la investigación de este posible asesinato.

Debido a que el rostro de la mujer estaba hacia un árbol no se supo si era vecina de la colonia Cuauhtémoc, sin embargo, un vecino refirió para NMás Puebla que tenía una chamarra negra, pantalón gris, cabello algo largo y chino.

Las autoridades ministeriales abrirán una carpeta de investigación para esclarecer la muerte de la mujer y de ser posible, revelar su identidad.

Balacera en Cañada Morelos deja dos muertos y varios lesionados

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró la noche de este miércoles en el municipio de Cañada Morelos, luego de un ataque armado que, de manera preliminar, habría dejado personas fallecidas y lesionadas.

Algunos testimonios indican que alrededor de las 22:00 horas de este 24 de junio, un grupo de hombres armados arribó a la zona y realizó detonaciones de arma de fuego contra civiles que se encontraban en el sitio.

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Versiones extraoficiales señalan que entre los ocupantes de los vehículos de los agresores se encontraba un funcionario, sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado dicha información.

De manera preliminar, se reportan al menos dos personas fallecidas y varias más lesionadas, aunque el número exacto de víctimas permanece sin confirmar debido a que las investigaciones que llevan a cabo las autoridades del estado de Puebla.

Con información de N+

MCS