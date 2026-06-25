Localizan a una Mujer Sin Vida a la Orilla de una Barranca en la Ciudad de Puebla

Autoridades investigan el hallazgo de la víctima de aproximadamente 35 años en la colonia Cuauhtémoc de Puebla, se desconoce su identidad.

Hallan muerta a una mujer en la colonia Cuauhtémoc de Puebla.Foto: N+

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Misterio en Puebla: descubren el cuerpo de una mujer en una barranca de la colonia Cuauhtémoc. La investigación busca revelar su identidad y las circunstancias del deceso.

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