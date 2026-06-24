Asesinan a Golpes a un Supuesto Ladrón en Puebla; Un Hombre Fue Detenido por el Homicidio

Avanzan las investigaciones por el homicidio de un hombre señalado de robo ocurrido en el municipio de Chapulco en Puebla, la Fiscalía General del Estado (FGE) logró la detención de Rogelio Cristóbal "N" quien estaría involucrado en este violento asesinato.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima se encontraba en un domicilio ubicado en la colonia Francisco I. Madero cuando fue agredida por varias personas; Cabe destacar que durante este enfrentamiento la persona recibió fuertes golpes con un tubo metálico.

Vecinos de la zona refirieron que el hombre habría sido sorprendido intentando robar en esa vivienda, y al ser descubierto fue golpeado por un grupo de pobladores enardecidos.

Matan a golpes a presunto delincuente en Chapulco, Puebla; Familia exigió justicia

Finalmente, el masculino terminó perdiendo la vida en un hospital de Tehuacán debido a la gravedad de las lesiones, por lo que agentes investigadores adscritos a la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos comenzaron con las investigaciones correspondientes.

El hombre fue identificado como Luis Alberto "N" quien también era conocido como "El Cigarrito", cuyos familiares pidieron justicia por su muerte a pesar de que vecinos de la zona lo señalaron como un presunto delincuente.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla abrió una carpeta de investigación por este asesinato a mano de pobladores ocurrido el 20 de noviembre de 2023 en el municipio de Chapulco.

Como resultado de diversas diligencias de campo y gabinete, las autoridades reunieron las pruebas necesarias para solicitar y obtener la orden de aprehensión correspondiente en contra de uno de los presuntos implicados.

Rogelio Cristóbal "N" detenido por la muerte de un hombre en Chapulco, Puebla

El 22 de junio de 2026, agentes investigadores ejecutaron la detención de Rogelio Cristóbal "N" en el municipio de Chapulco, quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería para continuar con el procedimiento penal correspondiente.

Las autoridades ministeriales procederán con las audiencias correspondientes para determinar la responsabilidad del acusado, además, la Fiscalía de Puebla recalcó que mantendrá las acciones para investigar los delitos que atentan contra la vida y procurar justicia para las víctimas y sus familias.

Con información de N+

MCS