Asesinan a Golpes a un Supuesto Ladrón en Puebla; Un Hombre Fue Detenido por el Homicidio

Rogelio Cristóbal "N" fue aprehendido por la Fiscalía de Puebla luego del homicidio calificado ocurrido en el municipio de Chapulco.

Rogelio Cristóbal "N" detenido por homicidio en Chapulco.Foto: Fiscalía de Puebla

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En Chapulco, Puebla, un supuesto ladrón muere tras ser golpeado por vecinos. Rogelio Cristóbal 'N' es detenido por el crimen. Conoce los detalles de este caso que conmociona a la comunidad.

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