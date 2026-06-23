SEP Revoca 343 Plazas de Docentes tras Auditoria de Anticorrupción en Puebla

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla ha recuperado 343 plazas luego de la auditoria que realizó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como de la auditoria Superior del Estado.

El Secretario de Educación Pública del Estado de Puebla, Manuel Viveros, recalcó que ante las dudas sobre posibles bajas de profesores asignados a comunidades rurales o de difícil acceso, las plazas no han sido rechazadas formalmente por esos factores.

¿Por qué están revocando plazas de la SEP en Puebla?

Hasta el momento se han examinado más de seis mil plazas docentes y administrativas, descubriendo casos de dobles o triples asignaciones simultáneas y discrecionalidad en la entrega de nombramientos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Retiran Más de 300 Plazas de la SEP Asignadas de Manera Irregular en Puebla

Otras de las anomalías son expedientes incompletos, falta de requisitos o trabajadores que no se encontraban en sus centros de trabajo.

Las investigaciones por estas plazas obtenidas de forma irregular continúan en curso al interior de la SEP para poder recuperar los espacios laborales para maestros, maestros y administrativos.

SEP Puebla investiga diez casos por acoso y hostigamiento

Durante rueda de prensa la Secretaría de Educación Pública (SEP) también dio a conocer que mantiene la investigación de diez casos por presuntos acoso y hostigamiento en planteles de educación básica de la entidad poblana.

El titular de la dependencia dijo que la dependencia se mantiene atenta para salvaguardar la integridad de la comunidad educativa, cabe destacar que seis de estas denuncias son por hostigamiento y las otras cuatro por acoso, todas ellas relacionadas con el personal docente, quienes están en proceso de investigación.

Manuel Viveros recalcó que se están realizando los protocolos correspondientes y no habrá tolerancia ante estos casos, privilegiando siempre la integridad de las personas, especialmente la de los estudiantes. De igual forma se exhorta a la ciudadanía a realizar las denuncias correspondientes en caso de ser víctimas de algún delito.

Con información de N+

MCS