SEP Revoca 343 Plazas de Docentes tras Auditoria de Anticorrupción en Puebla

Luego de la auditoria la SEP de Puebla ha descubierto casos de dobles o triples asignaciones simultáneas de plazas entregadas de forma irregular.

SEP Recupera 343 Plazas de Maestros tras Auditoria Secretaría Anticorrupción en PueblaFoto: Pexels | Ilustrativa

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SEP Puebla recupera 343 plazas tras auditoría. Se detectaron dobles asignaciones y expedientes incompletos. La investigación sigue en curso. Descubre más detalles.

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