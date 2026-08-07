Feria de Regreso a Clases Profeco: ¿Dónde Comprar Útiles Escolares Baratos el 8 y 9 de Agosto?

Las familias mexicanas ya comenzaron con la planeación del próximo ciclo escolar y si te preguntas dónde hay Feria de Regreso a Clases de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), acá te traemos la lista de lugares donde podrás comprar uniformes y útiles escolares baratos el sábado 8 y domingo 9 de agosto 2026.

Aunque continúa el periodo vacacional, los papás, mamás y tutores ya se preparan para adquirir los materiales que necesitan sus hijos para el inicio de clases, de ahí que la Profeco confirmó la realización de ventas especiales en las 32 entidades de la República Mexicana.

Además, desde los primeros días de agosto comenzó el reparto del apoyo de la Beca Rita Cetina de primaria, por lo que los padres de familia ya buscan dónde comprar útiles escolares baratos para aprovechar al máximo su apoyo económico.

¿Qué hay en la Feria de Regreso a Clases de Profeco?

Estos eventos tienen el objetivo de ayudar a la economía familiar con ventas especiales de útiles escolares, uniformes, mochilas, calzado, libros, papelería y servicios de telecomunicaciones a precios accesibles, además de dar promociones y descuentos reales.

Durante las ferias también se ofrecen cortes de pelo, emisión de certificados médicos y actas de nacimiento, así como asesorías jurídicas sobre los derechos en materia de consumo y talleres correspondientes a la Tecnología Doméstica.

¿Dónde comprar útiles escolares baratos el 8 y 9 de agosto?

Este fin de semana, las ferias de útiles escolares de Profeco se colocarán en siete puntos diferentes del país. Estas son las ubicaciones en donde podrás comprar todo lo necesario para el Regreso a Clases 2026:

Sábado 8 de agosto

Cuautitlán Izcalli, Edomex. – Zona de Bancos (6 al 8 de agosto, último día). Calle Temoaya, No. 34, Col. Centro Urbano, C.P. 54700.

Mérida, Yucatán – Cámara de Comercio (7 al 9 de agosto). Av. Itzaés X 31 y 33, No. 273, Col. García Ginerés, C.P. 97070.

Escárcega, Campeche – Parque principal Miguel Hidalgo y Costilla (7 al 15 de agosto). Calle 29 (entre 28 y Av. Héctor Pérez Martínez), s/n, Col. Centro, C.P. 24350.

Carmen, Campeche – Parque Tila (3 al 31 de agosto). Calle 35 (entre 42 y 44), s/n, Col. Tila, C.P. 24170.

Domingo 9 de agosto

Mérida, Yucatán – Cámara de Comercio (último día, 7 al 9 de agosto). Av. Itzaés X 31 y 33, No. 273, Col. García Ginerés, C.P. 97070.

Escárcega, Campeche – Parque principal Miguel Hidalgo y Costilla (7 al 15 de agosto). Calle 29 (entre 28 y Av. Héctor Pérez Martínez), s/n, Col. Centro, C.P. 24350.

Carmen, Campeche – Parque Tila (3 al 31 de agosto). Calle 35 (entre 42 y 44), s/n, Col. Tila, C.P. 24170.

¿Cuándo habrá Feria de Regreso a Clases en tu estado?

En caso de que tu localidad no aparezca en el listado anterior, puedes consultar en el directorio de ubicaciones de Feria de Regreso a Clases de Profeco 2026 cuándo y dónde habrá en tu entidad para que aproveches las ofertas.

Las ferias de útiles escolares se instalarán en diferentes municipios de las 32 entidades de la República Mexicana y terminarán hasta el 4 de septiembre, es decir días después de que inicie el próximo ciclo escolar.

PPP