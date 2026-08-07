Educación

Feria de Regreso a Clases Profeco: ¿Dónde Comprar Útiles Escolares Baratos el 8 y 9 de Agosto?

Checa dónde hay feria de útiles escolares el sábado 8 y domingo 9 de agosto 2026 para que aproveches las mejores ofertas

Checa Dónde Hay Ferias de Regreso a Clases Profeco el 8 y 9 de Agosto 2026Las ferias de útiles escolares de Profeco se colocarán en las 32 entidades de México. Foto: Profeco
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