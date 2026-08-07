¿Cuándo Salen Resultados de Cambio de Escuela o Turno de Secundaria 2026? AEFCM Confirma Fecha

Inició el proceso para solicitar un cambio de escuela o turno de secundaria 2026, y la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM) anunció cuándo salen los resultados de esta solicitud, y acá en N+ te decimos la fecha confirmada.

Luego de que se publicaron las listas de secundaria 2026, aquellos padres de familia que no quedaron conformes con la asignación de plantel, pueden pedir el cambio de escuela, y en una nota previa te explicamos cómo solicitarlo.

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¿Hasta cuándo se puede pedir el cambio de escuela o turno en CDMX?

La solicitud del cambio de secundaria o de turno en las escuelas de CDMX solo se habilitó en tres fechas este mes, el 6, 7 y 10 de agosto, por lo que el último día para pedir otra asignación es el próximo lunes.

Este proceso se realiza por internet en la plataforma de la AEFCM en el siguiente link: https://preinscripciones.aefcm.gob.mx:9024/gobMx/jsp/asignacion . Ahí los papás, mamás o tutores deben ingresar con la CURP del estudiante, Número de OP (Operación de Preinscripción), y folio de preinscripción.

Si tu hijo va a entrar a preescolar o primaria, ya no es posible solicitar un cambio de escuela o turno, debido a que este trámite ya concluyó, de ahí que solo sea posible consultar la asignación del alumno.

Para los estudiantes de los Centros de Atención Múltiple (CAM) en el nivel de secundaria que requieren un cambio de asignación o una preinscripción extemporánea el proceso no se realiza en la plataforma de la AEFCM. Para solicitar más información deben comunicarse a:

Escuelas ubicadas en la alcaldía de Iztapalapa: saiddgsei@aefcm.gob.mx o 55 3601 8400 extensión 46562.

Escuelas en el resto de las alcaldías: deei.controlescolar@aefcm.gob.mx o 55 3601 1000 y 55 3601 8400, extensiones 44233 y 44234.

¿Cuándo salen los resultados del cambio de secundaria CDMX?

De acuerdo con la información proporcionada por la AEFCM, los resultados de las solicitudes de cambio para alumnos que entran a primero de secundaria se darán a conocer a partir del martes 25 de agosto de 2026.

Esta determinación podrá consultarse en la página web de la AEFCM, en el siguiente enlace: https://www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/ y los padres de familia deberán tener a la mano la CURP del estudiante, Número de OP (Operación de Preinscripción), y folio de preinscripción.

Los solicitantes deben tener en cuenta que en caso de que el cambio sea aceptado, ya no podrán rechazarlo, pero si el cambio no es posible, se mantendrá la escuela asignada originalmente.

PPP