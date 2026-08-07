Educación

¿Cuándo Salen Resultados de Cambio de Escuela o Turno de Secundaria 2026? AEFCM Confirma Fecha

Conoce la fecha en la que se darán a conocer los resultados de la AEFCM sobre el cambio de secundaria o turno en CDMX

Checa Cuándo Dan Resultados de Cambio de Escuela o Turno de Secundaria CDMX 2026La AEFCM publicó los resultados de secundaria en días pasados. Foto: Cuartoscuro
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