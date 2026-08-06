¿Dónde Consultar CCT de Escuelas para Solicitar Cambio en SAID 2026? Así Obtienes la Clave

Todos los familiares que participaron en las preinscripciones de educación básica en el Estado de México y no quedaron conformes con los resultados, a partir de este jueves 6 de agosto van a poder solicitar el cambio de plantel o de turno SAID 2026, por eso acá te decimos cómo consultar el catálogo y los pasos para sacar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de las escuelas de preescolar, primaria y secundaria en el Edomex.
Elige el nivel educativo en que estudia el aspirante y el municipio donde está la escuela que deseas elegir para tu hijo.
Busca la institución educativa y guarda la CCT y Clave SAID para hacer la solicitud de cambio de escuela.
Con estos pasos los padres de familia y aspirantes van a poder consultar la clave CCT de su escuela de preescolar, primaria o secundaria a la que desean cambiarse durante la segunda fase SAID 2026. Solo te recomendamos hacer todo el trámite en línea lo más pronto posible, para garantizar un lugar en el plantel Edomex que deseas.