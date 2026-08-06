Educación

¿Dónde Consultar CCT de Escuelas para Solicitar Cambio en SAID 2026? Así Obtienes la Clave

Arranca la segunda fase de SAID 2026 en Edomex, por eso checa cómo sacar la clave de centro de trabajo de la escuela de preescolar, primaria y secundaria que buscas

Cómo consultar CCT de escuelas para solicitar cambio SAID 2026 así obtienes la clave de centro de trabajoLa clave CCT es vital para hacer el cambio de escuela en SAID 2026. Foto: Cuartoscuro

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