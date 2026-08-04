Educación

SAID 2026 Recibirá Solicitudes de Cambio e Inscripción Desde el 6 de Agosto: Calendario y Etapas

En esta segunda fase del SAID 2026-2027 consulta la vertiente de tu hijo, revisa las escuelas participantes y realiza la solicitud desde una sola página

Alumnos de primaria. SAID 2026 cambio de inscripción, calendario y etapasYa está en marcha la segunda etapa de SAID 2026-2027, conoce la vertiente que le corresponde a tu hijo y las fechas para hacer el trámite. Foto: Cuartoscuro.

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