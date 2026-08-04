SAID 2026 Recibirá Solicitudes de Cambio e Inscripción Desde el 6 de Agosto: Calendario y Etapas

Tras la publicación de resultados SAID 2026, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México mantendrá abierto el Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución para recibir solicitudes de cambio de escuela o turno e inscripción a partir del 6 de agosto 2026.

Pero, ojo, porque hay fechas específicas en agosto para completar el proceso. Y por ello, te damos detalles sobre los plazos y etapas del proceso.

Aunque los resultados se publicaron el pasado 31 de julio, si aún no haces tu consulta ya te explicamos cómo saber en qué escuela quedó tu hijo. Además de, cómo recuperar el folio de SAID 2026.

Esta Segunda Fase SAID es el periodo en el cual madres, padres y tutores que no realizaron el trámite SAID, pueden hacer la preinscripción por Internet para que sus hijos entren a preescolar o los primeros cursos de primaria.

Calendario Segunda Fase SAID 2026: Fechas para hacer cambios

Si después de consultar los resultados de asignación SAID 2026, deseas cambiar a tu hijo de plantel escolar o turno, debes saber que hay un periodo específico para realizar este trámite en el Estado de México.

Las fechas dependen del tipo de grado que cursa y si cuenta con folio SAID 2026.

6 al 12 de agosto 2026:

Tu hija(o) estudia entrado intermedio en escuela pública o incorporada (particular) a la Secretaría de Educación del Estado de México y desea cambio a escuela pública.

13 al 19 de agosto 2026:

Cuenta con folio SAID y requiere cambio de escuela pública.

20 al 26 de agosto 2026:

Es de nuevo ingreso a preescolar, primaria o secundaria y no cuenta con folio SAID. O no cuenta con Folio SAID porque el ciclo escolar anterior lo cursó en otro Estado y desea regresar a una escuela pública.

¿Dónde y cómo realizar el trámite durante Segunda Fase?

A través de su portal oficial, el Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución dio a conocer que la Segunda Fase SAID será habilitada a partir de las 09:00 horas del 6 de agosto y hasta las 23:59 horas del 26 de agosto.

Durante ese periodo podrás consultar la información y realizar el trámite desde el portal del Gobierno del Estado de México, o directamente de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Etapas:

Identifica tu caso: Define si requieres traslado en grado intermedio, cambio con folio SAID o registro sin trámite previo. Reúne la información: Ten a la mano CURP, datos de madre, padre, tutor y la CCT de la escuela deseada. Consulta escuelas: verifica disponibilidad y selecciona correctamente la escuela y el turno, antes de enviar la solicitud. Captura tu trámite: Ingresa a la plataforma, completa la información y conserva los datos de seguimiento.

¿Cuándo salen los resultados de la Segunda Fase SAID 2026?

La convocatoria SAID 2026 establece que los resultados de asignación y traslados para el registro de preinscripción son inmediatos, es decir que aparecen una vez que concluyes el trámite durante esta segunda fase.

SARR